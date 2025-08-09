ÈïÇú¤Îµ²±¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¡Ö#ÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¡£96ºÐ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ëÀïÁè¤Îµ²±¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡X¤Ç8Ëü5000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥¢¡¼¤¬¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡×¤³¤È¡¢¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Æü¡¹¤Î¤³¤È¡¢À¯¼£¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¡ôÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¡Ö¡ô³ËÊ¼´ïÇÑÀä¡×¤Û¤«È¿Àï¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤¬¿Íµ¤¤Î¥ê¥¢¥ë96ºÐ¤À¡£Ä¹ºê½Ð¿È¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï80Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢¸¶ÇúÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÈïÇú¼Ô¡£90ºÐ¤Î¤È¤¡¢¡È¿··¿¥³¥í¥ÊµëÉÕ¶â¡É¤ÇÇã¤Ã¤¿iPad¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈïÇúÂÎ¸³¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½X¡Ë¤ËÈ¯¿®¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÀïÁè¡×¤ò¸ì¤ëËÜ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤³¤½¡¢¤³¤ÎÈá·à¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬Á´¿È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡6·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡¡#ÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¡Ê¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¡¢¿¹ÅÄµþ»Ò¡§Ãø¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀï»þÃæ¡¢¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿8·î9Æü¤È¤½¤Î¸å¡¢¤½¤·¤ÆÀï¸å¤ÈÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀïÁè¤È¿ÍÀ¸¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤ÎÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎËèÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¼«ÅÁÅª¤Ê°ìºý¤À¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢¤½¤ì¤Ç¤â96ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´ñÀ×¡£¿ô¡¹¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨ÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤â¥¿¥Õ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¾ï¤Ë¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤ëÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ½ñ¤Ï¿Æ»Ò¤Î¶¦Ãø¤Ç¡¢ÀïÁèÂÎ¸³ÉôÊ¬¤ÏÊì¤Î¸ì¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌ¼¤¬¼¹É®¡¢¶áÇ¯¤ÎÆü¡¹¤Ï¡Ö¥Ï¥Ï´Ñ»¡Æüµ¡×Åª¤ÊÌ¼¤ÎµÏ¿¤ËÊì¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ7·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡Ê¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¡§¸ì¤ê¡¢¿¹ÅÄµþ»Ò¡§Ê¹¤¼ê¡¦Ê¸/KADOKAWA¡Ë¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ïÅù¤Î¼èºà¤ÇÏÃ¤¹ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ì¼¤Îµþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¹¤¼è¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤¿°ìºý¤À¡£ÀïØË¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°½ñ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÏÆÃ¤Ë8·î9Æü¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ò¹îÌÀ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¨»´¤Ê¾õ¶·¡¢ÀäË¾¤ÎÃ²¤¤Ï¡¢ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ê¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£¼Â¤ÏËÜ½ñ¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÃ¯¤«¤¬¡Ö¥«¥¿¥ê¥Ù¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀïÁè¤ÎÈá·à¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÊÔ¤Þ¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÉ¤à¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Ï¯ÆÉ¤Ê¤É¡Ö¼ª¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÄËÀÚ¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¶Á¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¸¶Çú¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÄï3¿Í¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤âÀ¸¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢2ÅÙ¤È¤¢¤ó¤ÊÀïÁè¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³ËÊ¼´ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤òÄ¹À¸¤¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡¡#ÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯µ²±¤ÎÄì¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÈïÇú¤Îµ²±¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¡¢¥«¥¿¥ê¥Ù³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë·è°Õ¤â°å»Õ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤º¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ËÜ¤Î¤¿¤á¤ÎºÙ¤«¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤Ï¡¢ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÃæÃÇ¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ëµþ»Ò¤µ¤ó¤Ïº¬µ¤¶¯¤¯ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢96ºÐ¤Ç¸µµ¤¤Ë¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¢¤êºâ»º¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ôÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤ò¶¯¤¯ÀÀ¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
