記録的な大雨が降った8日、霧島市には大雨特別警報が発表され各地で土砂崩れが発生し、姶良市では現在も1人の女性と連絡が取れていません。また、断水の被害も広がっていて、復旧は早い所でも11日以降になる見通しです。



8日夜、姶良市の重富中学校にできた長い列。目的は給水です。姶良市と霧島市であわせて約3万6500戸が断水しています。各地で道路が陥没し水道管が損傷していて復旧は早い所でも11日以降になる見通しです。





（姶良市民）「いつ復旧するかわからないので、トイレ用とかの水を確保したいと思って」姶良市と霧島市では、あわせて14か所で給水所が設けられます。この後、予定されている給水の時間です。場所によって時間が異なりますのでご注意ください。交通への影響も続いています。JR九州の在来線は日豊本線や肥薩線、鹿児島本線など、軒並み始発から運転を見合わせています。お出かけ前には運行情報をご確認ください。九州自動車道は、ほぼすべての区間で通行止めが解除されました。ただ、溝辺かごしま空港インターと横川インターの間は現在も通行できません。九州南部は9日にかけ、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。降り始めからの雨の量は各地で増えていて、霧島市福山町牧之原では600ミリに迫る勢いです。今夜遅くにかけ土砂災害には厳重な警戒が必要です。