

白洲次郎と「2代目ソアラ」についてのエピソードをご紹介します（写真：DSP／PIXTA）

連合国占領下の日本で吉田茂の側近として活躍し、大物実業家としても知られる白洲次郎ですが、彼にはもう1つ「無類の自動車好き」という顔があったことをご存じでしょうか。

本稿では、そんな白洲次郎とトヨタ・ソアラの大ヒットにまつわるエピソードを、別冊宝島編集部の『知れば知るほど泣ける白洲次郎』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

メルセデス・ベンツがつないだ娘の愛

白洲次郎は第一線を退いた65歳を過ぎても、様々な会社の会長や顧問をしていた。大沢商会の会長や日本テレビの社外役員、シェル石油、大洋漁業などの顧問を引き受けていた。

次郎は、会長や顧問をしている会社に行くときは、決まってメルセデス・ベンツ450を運転して仕事場に向かった。10代で目覚め、20代でオイルボーイと呼ばれた自動車愛は晩年まで変わらなかった。

メルセデス・ベンツがきっかけで結婚したのが娘の牧山桂子である。夫はメルセデス・ベンツの総代理店ヤナセに勤めていた牧山圭男。

次郎は圭男について「あいつは俺にベンツを売り付けて、代金のほかに娘までもって行きやがった」と冗談めかして言っていたという。

圭男は次郎のこんな言葉を聞いている。

「自動車産業を国際的に育てようと考えるなら、右側通行にし、高速道路は3車線とし、出入り口やジャンクションなどは低速側に設置すべしと強くアドバイスしたが、自動車のことなど知らない役人と技術者がバカなことを言って聞く耳をもたない。今に東京は渋滞でえらい事になるぞ」（『白洲次郎の流儀』新潮社）

まさに次郎の予言は当たっている。次郎はモータリゼーションの勃興期であるイギリスでオイルボーイと呼ばれ、モータリゼーションの全盛期であるアメリカを見ている。日本の役人も次郎の苦言に聞く耳を持つべきであった。

次郎は80歳でハンドルを握るのをやめた。それでも自動車愛は止まらなかった。次郎はトヨタの豊田章一郎からソアラの新型車を開発していると聞き、早速、現行のソアラを購入した。

初代ソアラは、当時としては革新的なカー技術と高性能なエンジンやサスペンションなどを取り入れた超贅沢な車だった。かなりの評判を呼び、多くの客が、自らディーラーまで赴いて、値引きもせず購入していった。第2回日本カー・オブ・ザ・イヤーにも輝いた。

初代ソアラの問題点を指摘した手紙

非の打ちどころのないソアラと見えたが、次郎は違った。そのソアラに対して、気がついた技術的な問題点を章一郎に伝えたのだ。

章一郎も少しでもいいものを作りたい技術屋である。耳が痛い話だが、次郎の直言に対して、開発担当者の岡田稔弘を呼び出した。

「君の作ったクルマにいろいろと文句を言っているおじいさんがいるから、会って話を聞いてみなさい」

岡田は白洲次郎の名前を聞いてもピンとこなかったが、次郎は無類のクルマ好きで、苦言をいう、うるさ型だという。彼は緊張しながら次郎が会長を務めている大沢商会を訪ねた。

そのとき、次郎は岡田を六本木の小さなフランス料理店に誘った。そして、雑談を交わして終わってしまった。

食事の場で、岡田は問題点があるなら教えてほしいと次郎に迫ったが、次郎は手紙で送るからと言って、さらりと別れた。次郎は岡田という人間を見定めていたのだろう。

その後、送られてきた手紙には5つの問題点が書かれていた。

ハンドルやステアリング、乗り心地などに触れられていたが、岡田にとって一番耳が痛かったのは、バッテリー容量の少なさに対する指摘だった。これは、他のお客さんからも意見が寄せられていた。

岡田は、次郎が只者でないことを知った。そして次郎と岡田の交流が始まった。

白洲家では、岡田のことは「ソアラの岡田さん」で通っていた。次郎はしょっちゅう岡田のことを話した。まるで、オイルボーイといわれた若い頃を思い出したかのように嬉しそうだった。

岡田は、次郎からのアドバイスで覚えている言葉がある。

「新しく設計し、そして作るのであれば、"ノー・サブスティチュート（No Substitute）"、つまりかけがえのないクルマだよ」

この言葉は、岡田の心を強く打った。

2代目ソアラの完成を見ずに亡くなった次郎

そして、完成した2代目ソアラは、初代を上回る大ヒットとなった。しかし、そのソアラを次郎は見ることはなかった。できたときに、すでに次郎は他界していたのだ。

次郎が亡くなった翌年、次郎の妻、正子は初めて岡田に会っている。そのときのことを正子はエッセイ「ソアラの縁」（鶴見絋『白洲次郎と日本国憲法』序、ゆまに書房）に書いている。

「直接お目にかかったのも、実は主人が死んだ翌年のことだった。豊田章一郎氏のご招待で、ソアラの工場を見に行った時、昼食の席で紹介されたが、私にとってそれは忘れることのできない感動的な出来事であった。

豊田さんが言われるには、

『白洲さんにうるさく言われていたソアラの改造が、ほぼ理想どおりにできました。ついてはお墓参りに新しいソアラを持って行って報告したい』

というのである。白洲は若いときから車が好きだったが、そんなにソアラに深入りしているとは知らなかった。それにつづいて岡田さんも、

『見ていただけなかったのが残念です』

と、何度もくり返しながら涙をこぼされた。

私が感動したのは、白洲はともかく、自分の会社の製品に対する彼らの打ち込みようであった」

免許もないのに2代目ソアラを買った正子





「ふつう専門家は、素人のいうことなんかに耳を貸すものではない。トヨタが日本を背負って立つ大企業に発展したのも、一に偏見のない情熱と柔軟な精神によるものであろう。

『買った！』

思わず私は叫んでしまった」

正子は運転免許も持っていないのに、豊田章一郎と岡田の情熱に、思わずソアラを買ったのだ。

その後、豊田章一郎と、長男で現会長の章男、正子の3人が2代目ソアラに乗って、兵庫県三田市の心月院にある次郎の墓参りに向かった。

墓の前で、章一郎は「お陰様でノー・サブスティチュートのクルマを作ることができました」と報告した。

天国にいる次郎はきっと、「そうか」とそっけなく答えただろう。内心では「よくやった」と思いながら。

（別冊宝島編集部）