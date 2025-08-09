嵐二宮和也（42）が、8日放送の日本テレビ系「二ノさんとあそぼ」（午後7時）に出演。自身最多共演の俳優の素顔を語った。

この日は俳優玉木宏がゲスト出演。2人は1999年のテレビ朝日系ドラマ「あぶない放課後」で初共演し、これまでに6度共演。公私ともに仲が良く、玉木が「ついこの間も連絡して…」と語ると、二宮も「一番僕が共演している人」と語った。

二宮は玉木について「前から言ってるけど、めちゃくちゃやさしい人。それこそ車降りて、マネジャーさんの車が見えなくなるまで手を振り続ける男なんです。ちゃんと見送って家に入る男なんです」と人柄を紹介。また、同じホテルに宿泊した時のことを振り返り「ちょっとしたら（ドアを）コンコンみたいなのがあって。何か来たのかな？と思ったら扉の下に紙が1枚入ってて。開いたら『今日は疲れたと思うからゆっくり寝てね』って」と玉木の置き手紙が残されていたという。

玉木は「何かを届けに行って、出てこなかったから置き手紙しておいた方がいいなと思って。忘れたものと一緒に多分置いたんだと思う」と回想。一方で平成ノブシコブシ吉村崇は「って言うか、それに出ない二ノさんって何なの？」と二宮にツッコんでいた。