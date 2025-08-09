「入っちゃった」上司＆部下がプールで一線越え…30秒超え連続キスで禁断不倫がドロ沼へ＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月8日（金）に放送された第3話では、一度はタイムリープでキスを回避したにも関わらず、真夏と時夢がプールで情熱的に口づけを交わし、再び一線を越えてしまう展開となった。

【映像】何度もキスを交わす真夏と時夢

◆「もう止まらない」

元カレにそっくりな既婚社長・時夢（安田）に本能的にキスをしてしまうも、突然タイムリープが起き、不倫展開を回避した真夏（松本）。しかし、川で溺れた真夏は時夢から人工呼吸を受け、“イケナイ感情”を揺さぶられ続けていた。

そして第3話では、時夢が先代社長の父がかつて寄贈した大時計を修理するため、廃校となった小学校を訪問。真夏もこの廃校を訪れ、修理がひと段落した2人は懐かしい小学校の遊具で遊び始める。

しかし通り雨に降られ、2人はびしょ濡れになってしまった。すると時夢は「思い切ってさ」と切り出し、プールに向かう。そして少年のような無邪気さで服のままプールに飛び込み、真夏は「入っちゃった…」と唖然。それでも時夢に誘われると、真夏もまたプールに飛び込んだ。

ただただプールではしゃぐ2人だったが、真夏が何気なく「そういうところが好きです」と伝えると、時夢は固まる。そして感情を溢れさせるように真夏の腕を掴むと、力強く抱きしめた。

時夢は「俺も好きだ…もう止まらない」と告げ、いよいよ気持ちを抑えられなくなった真夏と熱いキスを交わす。

2人は幸せそうに笑い合うと何度もキスを繰り返し、禁断の関係に沈んでいく様子が印象的に展開された。