¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê£¸Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±¦¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤òÁ°¤ËÉüµ¢¸å£³ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££³¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¤é¤òÁê¼ê¤Ë·×£´£¶µå¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô£¹¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£±ËÜ¡¢»Íµå£±¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤é¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯£³²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï²æ¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÈà¤¬¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¾õÂÖ¤ËËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÃÊ³¬¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¼¡²ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ÎÏ¯´õ¤Ï¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³«Ëë£²ÀïÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£µ·î£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£·»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢Æ±£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á£É£ÌÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Î´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£··îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¡£ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¼ÂÀïÅª¤ÊÂÇ·âÎý½¬¡Ê¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÈÄ¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ìó£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÇÉé½ý¸å½é¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤Ï¤â¤¦¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Æ¡¢¡Ê¸ª¤Î¡ËÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·ÄË¤ß¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éº£µ¨Ãæ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥óÌá¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Åª¤Ë¤Þ¤ºÌá¤ë¤«¤È¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÍ¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·µå¥Ä¡¼¥·¡¼¥à½¬ÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼ÂÀï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ê£Â£Ð¡Ë¤Ç¤âÅê¤²¤¿¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò²¿²ó¤«Åê¤²¤Æ³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£