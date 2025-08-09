◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

８日に雷雲が接近し、天候回復が見込めないためサスペンデッドとなった第１ラウンド（Ｒ）の残りが行われ、午前９時１３分に全組がホールアウトした。

前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）は５バーディー、３ボギーの２アンダー７０で回り、１２位で第１Ｒを終えた。

１７年大会覇者の森田遥（フリー）は６バーディー、ボギーなしの６アンダー６６で単独首位発進した。今季ポイントランク１位の佐久間朱莉（大東建託）、ツアー１勝の１９歳ルーキー・入谷響（加賀電子）、同３勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）、菅楓華（ニトリ）、福山恵梨（松辰）が４アンダーの２位につけた。

ツアー２３勝の横峯さくら（エプソン）、同４勝の桜井心那（ニトリ）、同３勝の永峰咲希（ニトリ）、同２勝の山内日菜子（ライク）、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が３アンダーの７位に並んだ。

第２Ｒは午前８時から行われている。