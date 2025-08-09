『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』MONSTERS CHRONICLEに「古代の機械巨人」が登場
メガハウスは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』より「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX 古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム)」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』より、「古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム)」がMONSTERS CHRONICLEシリーズに参戦。
あの伝説のデュエルをその手に！同時発売の「E・HERO フレイム・ウィングマン」や開発中の「ユベル」などとともに「立体図鑑」として楽しんでみたい。
