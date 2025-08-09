【北海道meijiカップ】第1日

前週の全英女子オープン優勝から休む間もなく国内大会に凱旋した山下美夢有（24）。初日は2アンダーで迎えた12番をボギーとした直後に雷雲接近のため一時中断。その後、天候の回復が見込めないためサスペンデッドとなった。6ホールを残し、首位に3打差の1アンダー暫定21位でコースを後にした。

この日はメジャーチャンピオンのプレーを一目見ようと、平日にもかかわらず多くのギャラリーが会場に詰めかけた。山下は「初日からたくさんの方に来ていただいて嬉しかったですし、いつも違う雰囲気でよかったです」と言った。週末はその数がさらに増えるはずだ。

この試合が終われば、しばらく国内で「夏休み」を取り、再び主戦場の米国へ戻ることになるが、次にファンが山下を生観戦できる大会はいつなのか。

「来月の日本女子プロゴルフではないか」と、ツアー関係者がこういう。

「昨年のエビアン選手権に優勝した古江彩佳（25）は、全英女子が終わって帰国し、日本女子プロ選手権や日本女子オープンなど5試合に出た。古江は国内の公式戦（メジャー）は無冠ですから、日本女子プロと女子オープンには強いこだわりがある。国内の公式戦を特別視しているのは山下も同じです。2022年にワールドレディスに勝ち、ツアーチャンピオンシップは同年から2連覇している。残る日本女子プロと日本女子オープンのタイトルは是が非でも欲しい」

今年の日本女子プロの会場は、強い海風で有名な大洗GC（茨城）だ。

「全英を制して風の中のプレーには自信を持っているはずです。女子オープンは出身地（大阪府寝屋川市）の隣、兵庫県（チェリーヒルズGC）ですから、友人、知人らの前で本当の凱旋となる。昨年の竹田（麗央・22）はこの2大会に連勝したが、山下も今年、国内タイトル全制覇を狙っていると見ています」（前出・関係者）

ちなみに昨年、日本女子プロは1打差2位、女子オープンは3打差3位の惜敗だった。

◇ ◇ ◇

山下と言えば、コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきた。それにしても、ゴルフの素人である父親の指導でメジャーに勝てたのはなぜか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

