国別対抗戦でワールドクラスの"ダンスクルー"を決めるダンスサバイバル番組「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」。

TWICEのMOMO(モモ)の実姉であるHANAが属する日本・大阪発のクルー"OSAKA Ojo Gang"の快進撃でも大きな反響を呼んだこの番組が、8月12日(火)よりMnetにて放送される。

TWICEメンバーも応援に駆け付けた「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」の感動のフィナーレ！ (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

実力派ダンスクルーによるプライドをかけたサバイバル番組として2021年に放送され、韓国で社会現象を巻き起こした"スウパ"こと「STREET WOMAN FIGHTER (SWF)」。

その第3シーズンとなる最新作では、"WORLD"の冠がついたことからも分かる通り、クルーの規模が世界へと拡大。これまでもグローバルクルーの参戦はあったものの、今回は各国から集まった実力者たちによるダンスバトルをはじめ、エースによる選抜戦、各チームが自らのアイデンティティーや物語を取り入れた作品を制作する"メガクルーミッション"など、多岐にわたるミッションに挑み、No.1の座を競い合った。

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

MCは、これまでSWFシリーズを支えてきたカン・ダニエルから、ZEROBASEONEのリーダー、ソン・ハンビンへとバトンタッチ。また審査員には、日本でも大きな話題を集めた「Nizi Project」をはじめ、その確かな審美眼でTWICEやStray Kidsら数々の人気グループを生み出してきたJ.Y. Parkが名を連ねるなど、豪華な布陣で展開された。

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

そして肝心のダンスクルーは、韓国、日本、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの5ヶ国から6組が参加。ブレイキンの代表選手としてパリ五輪にも出場した"Logistx"ことLogan Edra(ローガン・エドラ)が属するアメリカ代表の"MOTIV"や、レディー・ガガ、ジャスティン・ビーバーなど世界的アーティストとコラボしてきたニュージーランドのクルー"ROYAL FAMILY"といったビッグネームも。

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

その中でも、韓国代表の"BUMSUP"は、SWFのシーズン1で優勝したHONEY Jを筆頭に、各リーダーたちが集結した"アベンジャーズ"的存在として、スタート当初から話題に。

日本からは、G-DRAGON(BIGBANG)やBTS、TWICE、EXO...といったK-POPアーティストの振り付けを数多く手がける世界的な振付師・RIEHATAを中心とした東京代表の"RHTokyo"と、ワッキングの女王と呼ばれるIBUKIが率いる大阪代表の"OSAKA Ojo Gang"の2組が参戦。この東京VS大阪の2クルーは、幾度となく直接対決で火花を散らし合うなど存在感を示した。

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

特に、ヒップホップとバトル文化にルーツがある"OSAKA Ojo Gang"には、IBUKIの他にも、グローバル人気の高いKYOKAや、人気アーティストの振り付けを担うRUUといった7名の実力派ダンサーが顔を揃えているものの、もともとはチームメイトではない即席クルー。それゆえに、最初は「チームに見えない」と審査員から厳しく指摘される場面も...。そんな順風満帆とは道を辿りながらも徐々にチーム絆を深めていくドラマ性のある姿は、視聴者の心を鷲掴みにした。

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

さらに、TWICE・MOMOとその姉・HANAとの"胸熱なドラマ"も、"OSAKA Ojo Gang"への追い風に...。それを象徴する第6話の"メガクルーミッション"では、NAYEON、JEONGYEON、MOMO、SANA、JIHYOというTWICEのメンバーがスペシャルダンサーとして参加。手と手を取り合い踊るHANAとMOMOの姉妹コラボも飛び出すなど、ハイクオリティなダンスでも熱い支持を集めた。

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

実力派のオールラウンダーが揃ったオーストラリア代表の"AG SQUAD"やアメリカ代表の"MOTIV"と激戦を繰り広げたファイナルステージでは、観客席で"OSAKA Ojo Gang"を応援するMOMO＆JIHYOの姿も。世界基準のダンスクルーによる勝敗の行方はもちろんだが、そのバトルの裏側にある熱いドラマや人間関係にも注目しながら、改めて「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」を見返したい。

