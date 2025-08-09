日本時間8日現在、リーグトップに1本差の39本塁打、メジャーダントツの106得点でチームをけん引する大谷翔平（31=ドジャース）。

彼を支えるのは「しぶとさだ」という指摘がある。これはヤバいんじゃないか、ボチボチ潰れちゃうんじゃないか……そんな危機で必ずといっていいくらい盛り返しているからだ。

7月の月間打率は.204。6月に復帰した投手としての調整が本格化し、体にかかる負担が増えた。さすがに疲労困憊で休養が必要ではないかと米メディアが報じたと思ったら、8月に入ってからの6試合は22打数9安打の打率.409。日本時間7日のカージナルス戦では10試合ぶりの本塁打も放った。

投げても然り。7月30日のレッズ戦に中8日で先発するも、3回と3分の0を5安打2失点。臀部のけいれんを発症し、予定されていた4イニングを投げ切れずに緊急降板した。体調不良と脱水が原因といわれ、大きな故障につながる前に休ませるべきというメディアの指摘をよそに、中6日で先発した7日のカージナルス戦は今季最長の4回を2安打1失点。100マイル（約161キロ）超えが6球あった。

投打ともガクンといきそうなタイミングで持ち直すのだ。

ここまで2試合連続無安打が6回。3試合以上、無安打が続いたのは一度もない。そもそも大谷にはスランプというほどのスランプがない。結果が出なくても、すぐに自力で修正してしまうのは日本ハム時代からの特徴でもある。

「特に打撃に関しては試合中のベンチでもベンチ裏でも、タブレットで相手投手や自分の打撃フォームの映像を繰り返し見ています。そうやって得た情報や、気付いたことを体現する能力に長けているのでしょう。だから悪い状態が長く続かないのですよ」とは現地特派員。

大谷の修正能力が優れているのはもちろん、ガクンといきそうでいかない。花巻東（岩手）からプロ入りしたときも、日本ハムからメジャーに移籍したときも、最初は壁にブチ当たった。投手としてはメジャーに来てから2度も、右肘靱帯の修復手術を受けた。

昨年は全幅の信頼を寄せていた通訳のスポーツ賭博が露呈。大谷の銀行口座から24億円超を盗んでいたことも発覚、精神面で大きなダメージを受けた。ズルズルといっても不思議ではないくらいの大事件だったが、持ち直せるのはしぶとさ、粘り強さがあればこそだ。

◇ ◇ ◇

ドジャースと言えば佐々木朗希はいま、非常に肩身の狭い思いをしているはずだ。本人の意向はさておき、8月下旬の戦線復帰が既定路線となっているが、その裏には佐々木に心酔する編成本部長による"ゴリ押し"があるという。しかも、他の投手を押しのけてローテ入りする可能性が高く、現場との溝は深まるばかり。

