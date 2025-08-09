阪神の佐藤輝明（26）が、あっさりと“大台”をクリアした。

8日のヤクルト戦の四回。相手先発・高梨の甘く入ったフォークを振り抜くと、打球は京セラドームの右翼席中段に飛び込んだ。2試合連続の30号は、阪神の生え抜き選手では、1985年の掛布雅之の40本、岡田彰布の35本以来、実に40年ぶりの到達である。

本塁打王争いではすでに、2位の森下（阪神）と牧（DeNA）の16本を大きく引き離す独走状態。ネット上ではファンの興味も、《今月中に40号到達？》《79年の掛布の48本を超えるか》と初のタイトル取りのその先に移っている。

評論家の橋本清氏がこう言う。

「2020年以降、セ・リーグの打者で40本を超えたのは、22年に56本を記録したヤクルトの村上宗隆と23年に41本を放った巨人の岡本和真の2人しかいない。23年の岡本は7月末の時点で22号でしたから、佐藤輝が40号の大台を超える可能性は十分にあるでしょう。この日の一発でシーズン42本ペースとなったそうですが、どこまで数字を伸ばせるかは、この8月にどこまで量産できるかではないか。ただでさえ投手がバテてくる時期のうえ、全国的な酷暑です。23年の岡本も8月に月間最多の12本と固め打ちしました」

橋本氏の言う通り、シーズン56本の歴代日本人最多記録をマークした22年の村上も、8月に12本塁打、25打点、打率440と打ちまくり、史上最年少となる22歳での三冠王まで達成した。

8日現在、佐藤輝は8月の7試合で早くも4本目。残り試合は41ある。ミスタータイガース掛布が記録した自己最多の48本超えもなくはない。

◇ ◇ ◇

そんな阪神の好循環を生んでいるのが「新しい戦力外スタイル」だ。先日相次いで米球界から夢破れてNPBに出戻りした藤浪（DeNA）と青柳（ヤクルト）がこれに該当するという。

