男子バスケのアジアカップ（サウジアラビア・ジッダ）は日本時間8日、グループリーグ第2戦が行われ、世界ランキング21位の日本は、同28位のイラン相手に70ー78で敗戦。1971年（東京）以来、54年ぶり3度目の頂点を目指す日本の決勝トーナメント進出は、10日のグアム戦（同88位）に持ち越しとなった。

【もっと読む】男子バスケ八村塁の予告ナシ代表「ドロン伝説」…今年秋に協会批判で波紋

今大会は五輪やW杯よりも大会の格が落ちるアジアカップということもあり、八村塁（27=レイカーズ）、渡辺雄太（30=千葉）、比江島慎（34=宇都宮）らのベテランが外れ、富永啓生（24=北海道）、ジェイコブス晶（米NCAA1部のフォーダム大学）ら若手主体の編成で臨んでいる。

これは2027年W杯（カタール）、28年ロサンゼルス五輪に向け、若手に国際舞台で経験を積ませるのはもちろん、NBAスカウトへのショーケース（見本市）とする狙いもある。

日本協会は五輪、W杯での表彰台を見据え、戦力の底上げを図るため、八村以外にも1人でも多くNBAでプレーする選手を増やす方針だ。

昨季は河村勇輝（24=現ブルズ）が渡米し、グリズリーズとはツーウェイ契約を結び、NBAで22試合の出場した。富永はペイサーズ傘下のマッドアンツでプレーし、NBA昇格は果たせなかった。

唯一のNBAプレーヤーである八村は1次リーグ敗退に終わった昨夏のパリ五輪以降、トム・ホーバス・ヘッドコーチ（HC）批判を展開。次回ロス五輪での代表入りには難色を示しているだけに、日本協会には河村、以外にも本場米国でプレーする選手を増やしたい思惑がある。

ホーバスHCにとっても、自身の戦術、方針を真っ向から否定した八村にいつまでも頼りきるわけにはいかないのが本音だろう。

NBA契約を勝ち取れなくても、昨季の河村のようにツーウェイ契約で一定数、NBAでプレーする選手が増えれば、日本のバスケの底上げにつながるの確かだ。

今大会を通じてNBAスカウトの目に留まる選手はいるだろうか。