ナ・リーグの打撃タイトル争いが混沌としてきた。

【俺の生きる道】突然告げられた強制米留学、現地では毎日ドミニカ人全員に飯を奢り続け、球団の領収書を切った

ドジャース・大谷翔平（31）は日本時間7日のカージナルス戦でメジャー通算1000安打となる39号2ランを放った。7日現在、40本塁打、94打点ともリーグトップのフィリーズ・シュワーバーを大谷が1本差で追っている。

2022年に46本塁打でナのホームランキングのタイトルを獲得したシュワーバー。7月のオールスターでは史上初めて行われたホームランダービーのスイングオフによるタイブレークで、3連発を放ってリーグに勝利をもたらすなど、勝負強さが売りだ。22年以来3年ぶりにタイトルを獲得してチームの地区連覇に貢献しようと目の色を変えており、終盤戦はクラッチヒッターとしてますます機能しそうだ。

シュワーバーは今季終了後、4年契約が終了し、FAになる。フィラデルフィアの地元メディアなどによれば、今オフのFA市場の目玉の1人で、本人は総額200億円規模の大型契約を希望しているという。

フ軍は22年にレッドソックスから移籍して以降、シュワーバーの長打力を武器にしたチームへの貢献度を高く評価し、再契約を検討している。

ぜいたく税の回避策

しかし、チームには主砲ハーパー（13年総額約370億円）、エース右腕ウィーラー（3年総額約190億円）らの高給取りがおり、今季の年俸総額は約418億円で30球団中4位。すでに4年連続でぜいたく税の支払いが確定している。

ヤンキース、ドジャース、メッツに匹敵する金満球団とはいえ、支払うぜいたく税額を極力、抑制したいと考えるのは当然。シュワーバーとの再契約を目指すフ軍は総額1000億円超の年俸を分割で受け取る大谷同様、シュワーバーの契約に分割払いを盛り込むことを検討しているという。

大谷のように現役で受け取る額を抑えて、残りの年俸を引退後、数十年に分けて受け取れば、ぜいたく税を抑えることができる。

シュワーバーと代理人契約を結ぶエクセル・マネジメント社とフ軍はオフの交渉を見据え、ドジャースの分割払いを参考にしたそうだ。

シュワーバーが今後、本塁打を量産し、大谷の3年連続本塁打王を阻止すれば、球団の評価が高まる上に、FA市場での価値も高騰するのは必至。

大谷にとっては自らと同じ分割払いでの高額契約をもくろむライバルが目の上のたんこぶになる。

