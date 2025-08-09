【「甲子園で勝つ野球」名参謀が徹底解析】

【前回を読む】すぐに使える“正しい”カットプレーを伝授します。まず頭に入れておくべきは…

甲子園で勝つためには何をして、どう戦えばいいのかーー。横浜高校（神奈川）在任中に春夏通算16度の甲子園で3度の優勝に導いた元野球部長の小倉清一郎氏が本紙で連載した2011年7月の「鬼の遺言」から24年12月の「鬼の秘伝書」までの通算13年半、計400回を超える「鬼」シリーズの中から「甲子園での勝利」につながる回を厳選して再掲載する。

今回は【重視すべき対戦相手校の指標】について。

◇ ◇ ◇

甲子園では対戦相手が決まり次第、すぐに研究して「小倉ノート」を作成しているが、重視するものとしないものがある。

相手チームのデータで重視するのは、地方大会での盗塁と失策数。足と守備には地域のレベル差がないからだ。盗塁が2ケタ、エラーの数が1試合平均1以下なら守備力が高いチームといえる。

一方で、本塁打数や打率はあまり気にしない。投手のレベルは地域によって大きく違うからだ。ただ、クリーンアップが5割以上なら要注意。対策が必要になる。

投手は投球フォームを見る。好投手は膝を腰より高く上げられるタイプが多い。こういう投手は上半身がゆったりとしている。腕が遅れて出てくるように見えるから、打者が球速よりも速く感じるのだ。

だから、球速表示より、「生きた」球か「死んだ」球かを見極めることが重要。直球が140キロ台でも奪三振が少ない場合もあるし、130キロ台でも変化球がキレていれば、三振の数に表れる。

1試合で10個平均の三振を奪っていれば、かなり好投手だ。

（小倉清一郎／元横浜高校野球部部長）