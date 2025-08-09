8月7日に発表されたKAT-TUNの“ラストコンサート”が、世間の耳目を集めている。グループは3月に解散したが、11月8日に1日限定でコンサートを実施。ファンからは歓喜の声続々だが、意外というか、メンバー3人のうちのひとり、中丸雄一（41）への温かい声も上がっている。

発表があった同日夜、中丸はX（旧ツイッター）に「俺は出るよ」と投稿。この投稿は2010年にグループを脱退した赤西仁（41）の「KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」というポストを引用したものだったが、中丸の投稿に対して《あなたは出なきゃ！》《中丸くんはセーフの人やから出れる！》といったリプライが多数寄せられている。

中丸といえば、コンサート発表日からちょうど1年前の昨年8月7日、週刊文春に「橋本環奈似女子大生と“アパホテル密会衝撃写真”」と題した不倫疑惑をすっぱ抜かれ、芸能活動を休止。今年1月3日に活動を再開させていた。復帰から1年も経たないとあって、不倫のイメージが拭いきれない中でのコンサートになりそうな気もするが、「その心配はないのでは」と話すのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「リプライには他にも《安心して申し込めます》と、中丸の出演が明らかになったがゆえに申し込めるとする喜びの声も寄せられているほどです。中丸さんの不倫疑惑などが解散の引き金になったとの見方もありましたが、まあ、不倫のアウト・セーフは個人個人が決めること。少なくとも大多数のファンの心の中においては、もはや“過去の出来事”になっているようです」

ちなみに、何の縁かは分からないが、コンサートの会場となる「ZOZOマリンスタジアム」のすぐ近くには、「アパホテル東京ベイ幕張」が……まあ、密会に使ったのは東京都港区にあるアパホテルだが、コンサートの発表日が不倫のスクープ日と同じであることといい、何とも因果な展開に、中丸は何を思うのだろうか。

