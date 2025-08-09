能登半島地震で大きな被害を受けた文化財の一つ、石川県輪島市町野町にある国重要文化財の上時国家住宅は、発災から1年半近くたって、復旧に向けた動きが見えてきました。

復旧にかかる費用は今の時点で30億円超、工期は11年。現状と課題について設計監理を行う公益財団法人文化財建造物保存技術協会に取材しました。

※上時国家は、壇ノ浦の戦いの後、捕らえられ能登へ流された平家第一の実力者・平時忠の子である「時国」を祖とする。源氏の追及を逃れるため、姓を「時国(ときくに)」と改め、珠洲市と隣り合う現在の輪島市町野町へ居を移した。その後分家し、上時国家(輪島市町野町南時国)、下時国家(輪島市町野町西時国)に分かれた。上時国家は、「天領の大庄屋」として名字帯刀を許され、製塩業や海運業も手掛けていた。

上時国家住宅は、2024年1月の能登半島地震と9月の豪雨で二度被害を受け、文化庁をはじめ関係団体が復旧に向けた調査を行ってきました。

「完全に潰れた」前例のない被害状況

上時国家住宅は、入母屋茅葺きの大きな屋根の高さは、18メートル。重要文化財の指定を受けた際には、「近世木造民家の一つの到達点を示す」と評されました。二十一代目当主が、28年をかけて建築したとされ、その巨大さとともに内部は手の込んだ作りが特徴です。

主屋は、地震でつぶれてしまい、今もなお、中にある古文書や調度品を運び出すことが出来ません。

「おそらくここまで大規模な民家で倒壊した例はないんじゃないでしょうか。」と話すのは公益財団法人文化財建造物保存技術協会の遠藤優さん。重要文化財に指定されている民家建築としては極めて大きな規模の被害であり、復旧作業においても前例のない困難に直面しています。

文化財建造物保存技術協会は、国宝や重要文化財に指定された建造物の、保存修理を行う際の設計監理業務を手掛ける公益財団法人です。これまで阪神大震災で大きな被害を受けた旧神戸居留地十五番館や、熊本地震で倒壊した阿蘇神社の楼門などの復元を手掛けました。

2016年の熊本地震で全壊した熊本県の阿蘇神社は復元までに7年かかりましたが、上時国家住宅には、建築時の詳細な図面が残っていないということがネックとなり11年という工期の長さの一因になっています。

文化財建造物保存協会伝統建築設計課・遠藤優さん「重要文化財で、ここまでの大規模な民家の建築物が完全に倒壊した例というのはないと思います。図面が間取り図しかなく、手探りでやっている部分が多いのです」

「パズルを解くようなこと」困難な復旧作業

倒壊した建物の復旧作業は、通常の文化財修理とは全く異なる困難を伴います。通常の修理作業では当然ですが建物が立っている状態から始まります。

しかし今回は状況が全く異なります。詳細な図面がない状態で、単純に建物の部材を外すだけではなく、その部材が住宅のどの部分につかわれていたのかを類推しつつ、番号をつけるなど管理をしていくことになります。

文化財建造物保存技術協会・遠藤優さん「建築物が立っていない状況で部材を取り外すということは、まずこの部材は何なんだというところから始めなければいけない。通常であればそれは自明のものとしてあるわけですけど、そういった自明な前提条件がない状態で取り外すということは、パズルを解くようなことなので、かなり技術的には困難な仕事になります」

1969年の映像が復元の鍵に

そんな中、貴重な資料として協会が参考にしているのが1969年に撮影された上時国家住宅の映像。1969年にＭＲＯテレビで放送した番組「われら一族 能登の時国」です。

番組では、時忠の末裔である上時国家・下時国家の人々を取材した30分番組で、能登の厳しい気候風土に耐えながら紡いできた800年余の歴史を伝えています。

協会の遠藤さんに映像を見てもらいました。

文化財建造物保存技術協会・遠藤優さん「上時国家住宅はこれまで、建築的な面で言うと、本格的な調査というのはされておらず、図面であるとか写真とかが全くないような状況で特に内部についてはほぼありません。この映像には、倒壊前の建物内部の様子が記録されており、室内がどういう構造になっていたのか、例えばこの襖はここにあったとか。潰れている階間の壁はどういった仕上げだったのかといった、復元に不可欠な情報が含まれています」

その代表的な一例が、上時国家住宅で一番豪華な「大納言の間」です。大納言の間は、その名の通り、大納言にあった平家第一の実力者・時忠の威光を示すシンボル的な部屋です。前田家十三代藩主・斉泰(なりやす)が、上時国家を訪ねた際に自らの官位が中納言であったため、天井に紙を張り格式を下げてから入った逸話が残され、格式の高さを伝えるエピソードが残っています。

書院造のこの部屋の天井は、縁金格子(ふちきんこうし)折り上げ天井という通常の住宅では使われない建築技法で造られています。

文字通り、天井の木材の縁に金があしらわれて、壁に近い部分には、曲げ加工がされているように見えます。

この縁金格子折り上げ天井を、協会の遠藤さんは、この映像によって初めて「雰囲気がつかめた」といいます。

文化財建造物保存技術協会 遠藤優さん「複雑な構造が映像を通じて、このように組み込まれていたのかがわかります。実はこの装飾部材が屋根の外側に飛び出ているんです。倒壊する時にポーンと外れて。この部材はあるんです、外部に飛び出した状態で。でもこれだけを見ても、一体これ何なんだと、どういう建物のどの位置にあったのか全然分からなかったのです。」

上時国家住宅は、国重要文化財指定の際に「近世木造民家の一つの到達点」と評価されました。「民家」とはいえ、その建築には、一般の住宅建築の技術ではなく、寺院建築の技術を持つ人たちが手掛けたと考えられます。断片的な部材を正しく元の位置に戻すためにも、映像は貴重な手がかりとなります。

復旧への長い道のり

復旧作業の最初のステップは、倒壊した建物から部材を取り出し、それぞれに元々どの位置にあったかを示す印をつけて外していく作業。「部材に、どこにあっただろうという印をつけて外していくというのが、我々の設計管理の仕事」と遠藤さんは説明します。

しかし復旧作業を進める上での課題は山積しています。2024年9月には豪雨で土砂崩れも発生しており、作業環境の確保も困難。また、建物の下には貴重な資料や展示品も埋まっているとみられ、建築の部材を完全に分解した状態になってから作業という流れになります。

協会では、建物の復元に当たる際、建築現場のすぐそばに現場事務所を設置し、作業が完了するまでスタッフが常駐します。

しかし、上時国家住宅の敷地やその近くに現場事務所としてすぐに利用できる土地がありません。発災当時は、富山県高岡市のホテルから毎日車で3時間をかけて能登まで向かうことを繰り返していましたが、本格的な作業を行うには現場での常駐が必須になります。こうしたスペースと作業員をはじめスタッフが長期間滞在できる場所の確保も必要になります。

技術者不足の壁

復旧作業のもう一つの大きな課題は、伝統的技術を持つ職人の不足です。

文化財保護法では、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能である「文化財の保存技術」のうち、保存の必要のあるものを「選定保存技術」として国が選定し、その保持者や保存団体を認定する制度を設けています。

上時国家住宅をはじめとした重要文化財の復元には協会の行う設計監理とその復元作業にあたる作業員も専門知識があることが必須です。

文化庁が2021年にまとめた資料では、選定保存技術保持者(個人)の平均年齢は75歳、そのうち60歳未満の保持者は約5％しかいません。

文化財建造物保存技術協会・遠藤優さん「大工さんがいないから工事が進まないとか、そういったことが結構いろんなところで起きています。能登でも当然そういう問題は起きると思いますので、それに対してもどうやって対応していくかということが、関係先と協力しながら考えていかなければいけないことと思っています」

重文指定を受けていない納屋と管理用の住宅は8月中に公費解体へ

上時国家住宅で重要文化財の指定を受けていない納屋と管理用の住宅は、8月中の解体に向けて準備が進んでいます。

住民の生活基盤の再建が急がれる中、文化財の復旧には多くの課題が横たわります。上時国家住宅は、壇ノ浦の戦いで敗れた平時忠の子孫が能登の地で根を張り、『天領の大庄屋』として800年余りの歴史を紡いできた証そのものです。

未曾有の災害を乗り越え、元の姿を取り戻すことは、能登の歴史・文化を守り、次世代へと受け渡すという大きな意味を持ちます。