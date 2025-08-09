“#母ちゃん元気で留守がいい” “#ひとり旅女子”

7月27日から29日にかけて、自身のインスタグラムにこうしたハッシュタグとともにフランス・パリを旅している様子を投稿したのが、タレントの三田寛子（59）。だが、これには裏があると報じられた。「女性セブン」（8月21日・28日号）によると、夫の中村芝翫（59）は別れていたはずの熊田曜子似の愛人Aさんと元サヤに収まっていたという。

「三田は推し活をしている韓流アイドル『Stray Kids』のライブを見るために、貯めていたと思われるマイルで航空券を入手し、突発的にパリ一人旅を敢行しています。しかし、芝翫は実家で同棲していた愛人との関係が再燃していたことから、三田の一人旅は憂さ晴らしだったのではと言われています」（スポーツ紙記者）

芝翫の女性問題が最初に報じられたのが2016年のこと。京都の人気芸妓との不倫疑惑が報じられた。三田は自宅前で取材に応じ、記者会見で「不徳の致すところ」と繰り返した芝翫をかばう様子から、神対応と称賛された。

しかしその5年後、A子さんとの関係が発覚。芝翫は自らの実家で飼い出した2匹のネコの面倒を見るため、A子さんと半同棲生活を送っていると報じられたのだ。24年6月には三田が実家に怒鳴り込む様子が確認されたが、今年2月には「女性自身」に関係解消が報じられたばかり。

■今は息子たちを立派な歌舞伎役者にするのが先決

6月30日に行われた中村七之助の結婚披露宴の際には、三田と長男の橋之助、次男の福之助、三男の歌之助だけでなく、芝翫も一緒に写った写真を久々に投稿するなど、三田にようやく安らぎが訪れたかに思われたが……。7月下旬、別れたはずのA子さんの誕生日会が、芝翫の実家の邸宅で盛大に開かれたという。

「芝翫さんはあくまでも友達を強調していますが、ネコの世話を言い訳に元の関係に戻ったようです。芝翫さんに関して三田さんはもはやお手上げという感じなのでしょう。しかし、今は3人の息子たちを立派な歌舞伎役者にすることが先決ですから、離婚することはまずないと思われます。昨年11月の次男の誕生日会の際も、芝翫も含め一家でお祝いしている様子など、ときおり家族写真を投稿していますが、三田さんは歌舞伎のために夫の遊びに目をつむっているようにも見えます。パリ旅行の投稿の際に、“#神谷町小歌舞伎” “#母の夢” “#いつかパリでできたらいいな”というハッシュタグを投稿しているように、息子たちや歌舞伎に対する三田さんの真剣な思いが伝わってくるだけに、いたたまれない気持ちになります」（芸能ライター）

三田は“梨園の妻の鑑”であり続けているようだ。

