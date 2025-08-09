豊島屋 鳩サブレーモチーフの「袋留めクリップ」「ジッパーバッグ」を販売【8月10日は鳩の日】

豊島屋は、8月10日「鳩の日」をお客様感謝デーに制定し、毎年、限定商品を販売している。2025年の「鳩の日」には、「袋留めクリップ」「ジッパーバッグ(2種)」をセットにした限定商品「Keep Your はぁと」(税込1,300円)を販売する。

販売場所は、本店および特設会場3カ所。百貨店売場･オンラインストアでは「Keep Your はぁと」と鳩サブレーのセット販売を実施する。

〈普段使いしやすい限定商品を用意〉

◆「Keep Your はぁと」税込1,300円

【内容品】

「袋留めクリップ(赤･白)」各1本

「ジッパーバッグ(B6サイズ)」2枚

「ジッパーバッグ(A7サイズ)」2枚

豊島屋「Keep Your はぁと」内容品

「袋留めクリップ」には、小さな鳩サブレーを3つあしらった。鳩サブレーが少し多くて「あとで食べよう」と思ったときなど、袋やバッグを留めるのに使える。菓子の袋やパン袋を留めておいしさを保つのはもちろん、小麦粉やパン粉の保存、使いかけのパスタ袋の固定など、さまざまなシーンで活躍する。カラーは紅白をイメージした、赤･白の2種。全長163mm、クリップ部分150mm。

豊島屋 菓子やパンの袋を留められるクリップ

「ジッパーバッグ(B6サイズ)」は、ポストカードもゆとりを持って入れられる大きさ。文房具やサングラスの収納のほか、野菜やコーヒー豆の保存、旅先で集めた写真の保管など、さまざまな使い方ができる。袋部分H140×W195mm、全体H165×W195mm。

豊島屋 文房具などが収納できるサイズ感

「ジッパーバッグ(A7サイズ)」は、旅行時の細かな携行品をまとめるのに便利な大きさで、化粧品や常備薬、アクセサリーなど、なくしやすい小物を入れるのに便利。可愛らしい鳩のイラスト柄に加えて「鳩の日」限定ロゴをあしらったデザインとした。袋部分H90×W130mm、全体H120×W130mm。

豊島屋 細かな携行品をまとめるのに便利な大きさ

〈取り扱い店舗〉

「Keep Your はぁと」単品は、本店および特設会場3カ所(逗子文化プラザ市民交流センター･豊島屋製菓 大船工場･豊島屋製菓 笛田工場)で販売する。百貨店売場では「Keep Your はぁと」と鳩サブレー4枚入とのセットを販売する。

なお、鎌倉駅前扉店、梶原店、逗子店、長谷大仏前店、北鎌倉駅前店、鶴岡八幡宮御谷休憩所、鶴岡八幡宮柳原休憩所、江ノ電鎌倉駅構内ことのいち鎌倉、西武池袋本店、武蔵小杉東急フードショースライス、羽田空港各店、エキュ-ト品川、東京駅HANAGATAYA各店、エキュート上野、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東では「鳩の日」限定商品を取り扱わない。

オンラインストアでは、「Keep Your はぁと」と鳩サブレー(8枚箱入)のセット(税込2,380円)を受注生産で販売。販売時間は、8月10日8時10分から8月11日8時10分まで。

豊島屋 8月10日は「鳩の日」

〈鳩の日限定、特別価格の商品も展開〉

また、8月10日「鳩の日」には限定商品の販売だけでなく、各店舗で人気の商品を特別価格で販売する。

◆鳩サブレー(10枚袋入)

販売場所:本店および特設会場3カ所

価格:税込1,150円(通常価格:税込1,350円)

豊島屋「鳩サブレー(10枚袋入)」

◆鳩サブレー(8枚箱入)

販売場所:オンラインストアのみ

価格:税込1,080円(通常価格:1,220円)

豊島屋「鳩サブレー(8枚箱入)」

このほかにも、『豊島屋 洋菓子舗 置石』や『豊島屋 鎌倉駅前扉店』など各店舗限定の商品を特別価格で取りそろえる。

豊島屋 鳩の日限定、特別価格の商品

■鳩の日特設サイト