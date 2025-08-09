¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡É¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢60Ç¯Á°¤Î¥«¥Ö¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍýÍ³¡Ö4Ç¯Á°¤Þ¤ÇÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡Ø¥¨¥Ã¥¸¤Ê¿Í¡¹¡Ù¡Ï¡½
Èþ¤·¤µ¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤Ë¤â¸Â³¦¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È¸µ¡¦ÈþËâ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¡¢¡È¥â¥Ç¥ë¤â¤³¤Ê¤¹»°ÅáÎ®¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢60Ç¯Á°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂ®¡£¡ÖÈþËâ½÷¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤¿¤À¤Î¾Î¹æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿2¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡½¡½¡£¥Á¥å¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿ÆóÎØ¤ä»ÍÎØ¤«¤é¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Þ¥·¥ó¤¬Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸·ë¤¹¤ëÅÁÀâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤¬ÊÆ¥æ¥¿½£¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë±ö¸Ð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¤²¹50¡î¤ËÇ÷¤ë¹ó½ë¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤±ö¤ÎÏ©ÌÌ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¡¢É¸¹â1300m¤ÎÇö¤¤¶õµ¤¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎºÇ¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¡¢¹õÌÚÈ¼°æ¡¢ÄÍËÜ¥Ê¥Ê¥ß¤Î2¿Í¤ÎÈþ½÷¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬½é»²Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¶î¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î50Õ¥Ð¥¤¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡£¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥¿¥Õ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£ÅÏÊÆÄ¾Á°¡¢Èë¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡¥«¥Ö¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤ËÄ©¤à¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥×¥í¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹õÌÚ¡§ÀµÄ¾¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ãÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¹âÂ®¤âÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡£4Ç¯Á°¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡È¤«¤Ö¤ëÊõÀÐ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëRuby¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¡¢»îÃå¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ¨Çã¤¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ã¥³¡¼¤Ç¹ç½ÉÌÈµö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄÍËÜ¡§¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ã¥³¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¿·¼Ö¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¹õÌÚ¡§Ruby¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡º£²ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ëÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥×¥í¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¡©
ÄÍËÜ¡§Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ¿Í¤È²ÙÊª¤ò¤Î¤»¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢2¿Í¤·¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞË¬¤ì¤¿¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¥«¡¼¥È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¡ÈÈþËâ½÷¥ì¡¼¥µ¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©¤àÍýÍ³
¨¡¨¡¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¹ñÌ±ÅªÈþËâ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÄÍËÜ¤µ¤ó¤â¥ì¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÌÚ¡§Åö»þ¡¢Ì¼¤¬½é¤Î½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£43ºÐ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥«¥é¥À¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£49ºÐ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£Â¹¤¬4¿Í¤ËÁý¤¨¤¿º£¤â¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆËèÆü¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÄÍËÜ¡§Èþ¤·¤µ¤Î¤¿¤á¤ËÃÃ¤¨¤ë¶ÚÆù¤È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç»È¤¦¶ÚÆù¤Ï°ã¤¦¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£
¹õÌÚ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÄÍËÜ¡§»ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤«¤é¡£¥¯¥ë¥Þ´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤òPR¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÁÊµá¤Ç¤¤ë¤·¡¢·ÐÈñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¤è¤¯·ù¤ß¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÌÚ¡§ÀÎ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÏÃË¼Ò²ñ¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
ÄÍËÜ¡§¤¦¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¡Ê¥Ä¥Ê¥®¡Ë¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃË¤«½÷¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£´À¤Ç¥á¥¤¥¯¤ÏÍî¤Á¤ë¤·¡¢È±¤âÃ»¤¤¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢´ÑÀï¤·¤¿½÷¤Î¥³¤ÎÆ´¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤·¡¢¡ÖÈþ¡×¤â¤½¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡£»ä¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¶È³¦¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
