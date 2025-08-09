なぜ私たちは「いつも同じブランドを選んでしまう」のか。「新しさ」より「慣れ」が好きな“脳のメカニズム”を川島隆太教授が解説
「気づけば、いつも同じものを買っている」「新しい物より、慣れた物の方がなんとなく安心感がある」そんなふうに感じたことはないだろうか？
スーパーや薬局、コンビニ、そしてネット通販……。普段の何気ない買い物のなかで、私たちは無意識に「いつものブランド」を手に取っている。
その理由は、単に「面倒だから」「お気に入りだから」といった表面的なものではない。実はそこには、脳が本能的に持つ「選択の労力を減らしたい」という仕組みが大いに関係しているのだ。
そんな興味深い脳の働きについてわかりやすく解説しているのが、『欲しがる脳』の著者である川島隆太氏。
なぜ私たちはいつも同じブランドを選んでしまうのか。その理由を脳のメカニズムを踏まえ、川島氏に詳しく教えてもらった。
※本記事は、川島隆太・岡田拓也・人見徹『欲しがる脳』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです
◆歳を取れば取るほど、ブランドの力から離れられなくなる
「期間限定」「新発売」、スーパーに行くとこんなPOPが目に入るものの、それでも私たちはつい「慣れ親しんだいつもの商品」に手を伸ばしてしまう。
川島氏によると、この傾向は若い人以上に年齢を重ねた消費者に顕著だという。
「研究によれば、年長の消費者は若い人たちに比べ、判断において『ヒューリスティック（経験的）な戦略』に頼る傾向が高いことが示されています。
複雑な情報を一つ一つ比較検討するのではなく、経験や直感に基づく近道を用いて意思決定する頻度が高くなるのです。
実際、高齢者は若年層に比べ、『長年使い続けてきたブランド』に対して強い信頼感や愛着を示すケースが多く報告されています」
そのわかりやすい事例として、川島氏は「自動車の購入」を挙げている。このような場合も、年長の消費者は最初から自分がよく知っている馴染みのブランドに絞って商品を選ぶ傾向が強いというのだ。
「高齢者のおよそ三人に一人は、最初から一つのブランドだけしか検討しなかったと報告されています」
この事例が示す事実。それは、歳を重ねるにつれ、「新しい物を探す」よりも「慣れ親しんだ物を選ぶ」ほうが心理的な負担が小さく感じられるということだ。
◆私たちの脳は想像以上に面倒くさがり
この「慣れ親しんだ物を選ぶ」という行動の背景には、一体どのような脳の仕組みが関係しているのだろうか？これについて、川島氏は次のように述べている。
「この行動の裏側には、処理流暢性・知覚流暢性という、情報処理にかかる消費エネルギーを低減したい脳の仕組みが関わっています。
ヒトの脳は、身体に占める質量がわずか2〜3％であるにもかかわらず、全エネルギーのおよそ20％（安静時）を消費するといわれる、相当に運用コストが高くエネルギーを食う臓器です。
私たちは頭の中で考えるだけでもエネルギーを消費しますが、生物としては無駄なエネルギーを抑え、温存することで生存可能性を高めたいという原始時代からの本能があります」
脳が情報処理にかける労力を認知負荷と呼ぶが、私たちはこの認知負荷が高いものをなるべく避ける傾向があるという。そうしたとき、自然と選ばれるのが「処理流暢性の高いもの＝慣れ親しんだもの」なのだ。
この脳の働きについて、川島氏はこう表現している。
「非常に簡単に言うと、わかりやすいものが好きで、複雑なものが嫌いとなります。脳は面倒くさがりなのです」
脳が本能的にこのような働きをするのは、元を辿れば生存可能性を高めるため。古くから我々人類の脳に備わっている「本能」だと思うと、なんとも興味深い話だ。
◆年齢を重ねるほどに働かなくなる「遅い思考」
※本記事は、川島隆太・岡田拓也・人見徹『欲しがる脳』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです
