日本代表MF守田英正、3連覇を狙うスポルティング開幕戦の勝利に貢献！監督の評価は…

ポルトガルの名門スポルティングCPで活躍してきた日本代表MF守田英正。

かつてクリスティアーノ・ロナウドもプレーしたスポルティングのリーグ2連覇に貢献した30歳のMFは、残り1年となっている契約の延長を断り、今夏のステップアップ移籍を希望しているとされていた。ただ、現時点では動きはない。

そうしたなか、3連覇を目指すスポルティングは、8日に行われたカーザ・ピアとの開幕戦に2-0で勝利。

守田はアウェイでの開幕戦に先発すると85分プレーした。

試合後、ルイ・ボルジェス監督は、新加入のコロンビア人FWルイス・スアレスを讃えつつ、こうも述べていた。

「彼はチームを象徴する素晴らしい試合をした。ポテ、トリンコン、マキシ、ディフェンスライン全体、モアテン・ユルマン、そして守田も…全員だ。

最も目立ったのは、コレクティブなプレーだった。もちろん、個人としても誰かが目立つだろう。なぜなら、彼らは最高の選手だからだ。我々はさらに強くなるために努力を続けたい」

守田も含めた全員がいいプレーをしていたとのこと。

3連覇に向けて好発進となったスポルティングは、17日の次節で福井太智が所属するアロウカと対戦する。