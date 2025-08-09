激痩せした…？“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビがSNSを再開【PHOTO】

健康上の理由で公演活動を中断していたクォン・ウンビがインスタグラムを更新した。

8月7日、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新し、「？」というコメントと共に複数の写真を投稿した。

写真の中のクォン・ウンビは、長袖のロングワンピースに黒のTシャツを重ねたコーディネートを披露。体を全体的に隠しているが、顔は以前よりやつれてさらに小さく見える。

また、ストーリーズには鏡に映る自分を撮影した写真を投稿。ノースリーブからのぞく肩や腕がさらに痩せたように見えた。

クォン・ウンビは、7月26日に出演予定だった「WATERBOMB 2025釜山」の公演前日に健康上の理由で不参加を発表していた。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

当時、所属事務所Woollimエンターテインメントは「クォン・ウンビが健康上の理由により、明日予定されていた『WATERBOMB 2025釜山』にやむを得ず参加できなくなった」と発表し、「最近、医師の所見に従って約3週間にわたり回復に専念し、復帰を準備してきたが、現在の体調を考慮して追加の休養を取ることにした」と明かしていたため、体調を心配する声が上がっていた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。