チャンネル登録者数229万人超えの日韓夫婦によるYouTubeチャンネル「ミョリムMyorimu」は8月2日、投稿を更新。『結婚8年目にして初めて韓国人夫の恋愛話を聞いたらヤバすぎた...』と題した動画を公開しました。

夫の過去の恋愛話に「舐めてるやん」

結婚8年目にして、夫・ミョリムさんの過去の恋愛話を聞く妻・モカさん。まず、「何人と付き合った？」との質問に「何人とか数えられん」と答えたミョリムさん。数が多過ぎて数えられないのではなく、「昔過ぎて覚えていない」という意味だったようですが……。

ミョリムさんは1〜2カ月の短期間の恋愛が多かったと説明しています。1番長かった人は束縛が強い女性で、怖くてなかなか別れられず、それでも交際期間は最長の3カ月。それを聞いてモカさんは「舐めてるやん」と一言。交際期間についても、妻・モカさんが圧倒的に長かったようです。これに対してミョリムさんは「自分が軽いからってわけじゃなくて友達優先やからそれを理解してくれる子としか付き合われへんかった」と説明。それでも「顔はイケメンやから彼女はずっとおった」と話すミョリムさんに、モカさんはなんとも言えない笑顔を見せています。

コメントでは「愛されているねお互いに」「ミョリムさんの日本語韓国語の混ざった感じが本当に面白くて仕方ないです」「ステキな夫婦」「途中から自慢気になってなお面白い」「お二人の恋愛話もっと聞きたいです」「お互いラブでいいじゃん」「もかちゃんの冷静さだいすき笑笑笑笑」との声が寄せられています。

『日韓カップルはやめましょう』!?

以前から、InstagramのDMなどで日韓カップルから相談を受けることが多いというモカさん。5月31日に公開した『日韓カップルはやめましょう』と題した動画では、夫婦で“日韓カップル”について語っています。主に連絡頻度や返信のスピードについて、感覚の違いを説明している2人ですが、ミョリムさんからは「日韓カップルやめとき」「正直合わん」と衝撃的なコメントも！ 気になる人はぜひチェックしてみてください。(文:福島 ゆき)