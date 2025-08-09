庄内と置賜は9日昼前にかけ、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。落雷や突風、ひょうにも注意してください。

山形地方気象台は９日午前６時前、「大雨と雷及びひょうに関する山形県気象情報」を発表しました。それによりますと、東北地方は強い寒気の流れ込みにより大気の状態が不安定になっています。この影響で山形県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みで、庄内と置賜では雨雲が予想以上に発達した場合には警報級の大雨となる可能性があるということです。

降り始め（５日午前０時）から９日午前５時までの降水量は、鶴岡市荒沢223.5ミリ、小国217ミリ、酒田大沢207ミリ、鶴岡市鼠ヶ関184ミリ、真室川町差首鍋156ミリとなっています。

９日の１時間雨量は多い所で、村山・置賜で20ミリ、庄内・最上で30ミリと予想され、９日午前６時から10日午前6時までの24時間降水量は多い所で村山・置賜で40ミリ、庄内・最上で50ミリと予想されています。

気象台では、これまでに降った雨で地盤が緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まるおそれがあるとして、庄内と置賜では９日昼前にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。また山形県内では９日夜のはじめ頃にかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設などへの被害に注意するよう呼びかけています。