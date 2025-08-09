「優秀すぎて欠点が見つからない」無印のトラベルケースが“旅の荷造りに最強”！ 2児のママが断言するワケ
旅行へ持って行く服の仕分けに、衣類用のトラベルポーチを使っている人も多いと思います。アイテムごと・着用する日ごとなどに服を仕分けて収納することでスーツケースや旅行カバンの中をすっきりと整理することができる、パッキングには欠かせないアイテムです。
100円ショップなどでも手に入れることができますが、筆者の推しは断然「無印良品」。気の利いたデザインで、一度使ったらもうこれ以上のトラベルポーチはない！ と思えるほどの満足度。とても気に入っています。
◆家族で使える無印の仕分けケース
我が家で愛用しているのが、「ポリエステルたためる仕分けケース ダブルタイプ」。使用しない時には小さく折り畳めるポケッタブル仕様で、カラーはニュアンスカラーの色みがおしゃれなグレー・黒・カーキ・ピンクの4色。カラバリが豊富なので、家族で色を分けて使うとわかりやすくて便利です。
2サイズあり、Sサイズ（税込1,090円）は約20×26×10cm、Mサイズ（税込1,290円）は約26×40×10cm。100円ショップでも同じ用途のアイテムが購入できることを考えると価格が高めですが、ファスナーや生地感などがかなりしっかりしていて長く使えそうです。
収納袋と本体が一体になっているタイプなので、なくしてしまうことがなく安心。
◆畳み方は、ポーチを広げて置いて……
収納袋の幅に合うように両側から中央に向かって本体を折ります。
あとは折り畳んだ部分を下からくるくると3回折って袋の中へ入れるだけ。エコバッグにもよくある畳み方で、簡単かつきれいに収まります。
使わない時にはたたんでコンパクトに。収納袋にループがついていて、フックにかけたりバッグに取り付けたりできるのも嬉しいポイントです。
◆“分けて収納”が叶う「ダブルタイプ」が便利！
無印良品の仕分けケースには収納部が1つのタイプと2つのタイプがありますが、筆者のおすすめはダブルタイプ。ファスナー収納部が二段になっていて、1日目・2日目の服を分けて入れたり、着用前の服と着用済の服を区別して収納したりとさまざまな使い方ができるのが魅力です。
上段はメッシュ仕様になっているものの下段は中が見えないようになっているので、下段に下着などの見られたくないものを収納するのも◎。細かい部分にまでこだわったデザインで、使うたびにその良さを実感します。
◆たたむとコンパクトだけど、気になる収納力は？
気になる収納力ですが、試しにMサイズの収納ケース1段にTシャツ4枚、長袖カットソー1枚、スラックスパンツ1着を入れてみます。
ファスナーを閉めるのに苦労することもなく、すんなり収納できました。それどころかまだ若干余裕があり、薄手のトップスならまだあと1〜2着は入りそう。
畳むとかなりコンパクトなのに、広げると申し分なしの収納力！これがもう1段あるなんて、頼もしすぎます。
Sサイズは畳んだTシャツがぴったり入るくらいの大きさ。重ねて4枚は余裕で入ります。
ソックスや下着類などのこまごましたアイテムを収納するのもおすすめ。
ケース自体がとても軽く、使わない時にはコンパクト。それでいて収納力抜群と、欠点が見つからないほど優秀な無印良品の「たためる仕分けケース ダブルタイプ」。外泊や旅のお供はこれに決まりです！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
