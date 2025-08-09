「HSP気質」のママが子ども会でピンチ！イベントでやらかした私を救ったのは？【ママリ】

自分が「HSP気質」だと感じている、つっちさん。子ども会の役員決めで、副会長に決定します。今日は「6年生を送る会＆新入生を迎える会」です。新・旧役員の引き継ぎを兼ね、初めて運営に携わります。イベントは無事に終わったのでしょうか…。HSP気質を持つ つっちさんが、人間関係を通して感じたことをつづる体験談。つっち(@tucchigram)さんが描く、『私はきっとHSP』をダイジェスト版でごらんください。

役員決定後、初めてのイベント！

遅刻がこわくて、つっちさんは30分前に会場に到着したそうです。手伝いをしていると、今日やるべきことについて、説明を受けます。情報量が多く、パニックになる つっちさん。



その後、続々と他の役員も到着します。そして、流れでつっちさんは受付係をやることに…。

パニック！受付でやるべきことが思い出せない…

受付業務をやることになった、つっちさん。いざ、受付が始まるとパニック状態に…。ですが、深呼吸をして、なんとか気持ちを落ち着かせます。

完全に忘れてた！受付で確認するべきこと

仲間のフォローもあり、無事に確認が終わりました。このあと、つっちさんは裏方の仕事を率先して行い、無事に子ども会の行事を終えます。



本作では、著者・つっちさんが自分の特性と折り合いをつけながら、まわりの人たちと協力して過ごす様子が描かれています。お互いにフォローできる関係がとてもステキですね。



HSP気質に関わらず、できる人ができることをやり、お互いに助け合いながら、地域貢献できるといいですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）