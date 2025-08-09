サッカーのオランダ１部アヤックスは８日（日本時間９日）、日本代表ＤＦ板倉滉（２８）をドイツ１部ボルシアＭＧから獲得したと発表した。２０２９年６月末までの４年契約で、１年の延長オプションが付帯する。背番号は４。４年ぶりのオランダ復帰で、クラブ初の日本選手となる。

「ＥＳＰＮ」のオランダ版などによると、移籍金は１０００万ユーロ（約１７億１４００万円）で追加ボーナスを加えると最大１２００万ユーロ（約２０億５７００万円）になるという。

アヤックスはオランダの首都アムステルダムで１９００年に創設された。ヨハン・クライフ、マルコ・ファン・バステンら多数の名手を輩出し、リーグ優勝３６度を誇る超名門。１９７０〜７１年シーズンから欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）前身大会の欧州チャンピオンズカップ３連覇を達成し、９４〜９５年シーズンには欧州ＣＬを制した。昨季は勝ち点１差で２位となり、２５〜２６年シーズンの欧州ＣＬ出場権を獲得している。板倉にとっても初の欧州ＣＬ挑戦となる。本拠地はヨハン・クライフ・アレナ（５万５８６５人収容）。

アヤックスの背番号４は名だたるレジェンドに受け継がれてきた。８０年代にファン・バステン、ライカールト、クーマン。９０年代にはセードルフ、リトマネン。２１世紀に入ってからはフェルマーレン、デ・リフトらが背負っており、昨季は今夏に移籍金約７４億円でイングランド・プレミアリーグのチェルシーに移籍した１９歳のＤＦハトがつけていた。

板倉はＪ１川崎や仙台（現Ｊ２）を経て、１９年１月にイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーへの移籍と同時にオランダ１部フローニンゲンに期限付きで加入。ドイツ２部シャルケへの期限付き移籍を経て、２２年７月にボルシアＭＧに完全移籍した。昨季はリーグ戦３１試合に出場して３得点。ボルシアＭＧとの契約は２６年６月末まで残り１年となっていた。

◆板倉滉（いたくら・こう）１９９７年１月２７日生まれ、２８歳。横浜市出身。Ｊ１川崎の下部組織から２０１５年にトップチームへ昇格。仙台（現Ｊ２）への期限付き移籍を経て、１９年１月にイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーへ完全移籍した。英国の労働許可証が取得できないため、オランダ１部フローニンゲンに期限付き移籍。ドイツ２部シャルケへの期限付きを経て、２２年７月に同１部ボルシアＭＧに完全移籍で加入した。２２年Ｗ杯カタール大会で３試合に出場し、ベスト１６進出に貢献。国際Ａマッチ通算３７試合２得点。東京五輪日本代表。１８８センチ、８０キロ。利き足は右。