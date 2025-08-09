セシールのカップ付きチュニックで涼しく♡大人の体型を優しくカバー

暑い季節、「ラクなのにきちんと見える服」があれば…そんな声に応えたのが、セシールの『カップ付きフレンチ袖チュニック』です。おうちでのリラックスタイムはもちろん、急な来客やワンマイルのお出かけもこれ1枚でOK。気になる二の腕やお腹・ヒップをやさしくカバーするAラインシルエットに加え、アンダー調節機能や綿混素材のやさしい肌ざわりなど、女性に嬉しい工夫が詰まったチュニックが誕生しました♡

セシールのカップ付きが超優秀♡

ノーブラ派さんの願いを叶える、ラクさときちんと感を両立したTシャツがセシールから登場。

内蔵されたカップは、取り外し不可のモールドタイプでバストラインを美しくキープ。アンダー部分にはアジャスター付きのベルトを内蔵しており、サイズ調節が可能。

直接肌に当たらない仕様で快適な着心地を叶えます。1枚でスタイルが決まるから、着替えの手間も省ける優秀アイテムです。

大人の体型悩みも自然にカバー

チュニック丈のAラインシルエットが、お腹やヒップを自然にカバーし、体型を気にせず着られるのが嬉しいポイント。

袖は程よく肩を覆うフレンチ袖で、二の腕のカバーにも◎。生地には速乾性の高いポリエステルと肌ざわりのよい綿をミックスした綿混素材を使用。

程よい厚みで透けにくく、1枚でさらりと涼しく着こなせます。華やかな柄で夏の気分もぐっとUP♪

選べるカラー＆サイズ展開も魅力

カップ付きフレンチ袖チュニック

価格：3,289円（税込）～

カラーは、ボーダー柄（A）、ボタニカル柄（B）、花柄（C）の3種をご用意。いずれも夏らしく、気分が明るくなるデザインばかりです。

サイズはM・L・LL・3Lの4サイズ展開で、大きいサイズまで対応しているのも嬉しい♡

カップ裏は全色ベージュなので透けにくく、インナーに悩まないのもポイント。1枚で決まる、夏の頼れるデイリーウエアです。

夏の新定番に♡ラクなのに美しく

リラックス感と美しさを両立するセシールの『カップ付きフレンチ袖チュニック』は、この夏の頼れる1枚。

急な来客も慌てず対応できて、お出かけにもそのままOK。きちんと見えるのに着心地はラクだから、毎日のコーデに手放せなくなりそうです。ぜひ、夏のおともに加えてみてくださいね♪