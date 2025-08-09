»³²¼ÈþÌ´Í¡¡¥Ñ¥ê¤ÎÈá·à¤«¤é¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î´¿´î¤Ø¡¡¤â¤¬¤¤¤Æ¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿358Æü
¡¡¡ÚÊ¡±ÊÌÉ§¤Î¥¢¥ó¥×¥ì¥¢¥Ö¥ë¡Û½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ¿Í6¿ÍÌÜ¡Ê7ÅÙÌÜ¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¤ÏÁ°È¾¤Ç3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢13ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£1Ç¯Á°¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´ÓÏ½¤µ¤¨Éº¤ï¤»¤ë¾¡¤Á¤Ã¤Á¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¡¢»³²¼¤ÏÆ±¤¸²¤½£¤Ç¼º°Õ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£2024Ç¯8·î10Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥Ñ¥ê¹Ù³°¤Î¥ë¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼¤Ï°ì»þ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¶â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Èá·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Î2°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿16ÈÖ¥Ñ¡¼3¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¼êÁ°¤È±¦¤Ë¤ÏÃÓ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Î¥Ô¥ó¤ÏÃÓ¤Ë¶á¤¤±¦¥µ¥¤¥É¤ËÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¼Â¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬°ÂÁ´ºö¡£¤À¤¬¡¢»³²¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Ô¥ó¤òÌÜ¤¬¤±¤ÆÈô¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¸þ¤«¤¤É÷¤ËÃ¡¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¼ºÂ®¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤ÎËíÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ÷¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ë¤¢¤È1ÈÖ¼ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£1ÂÇ¤Ç¤â¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥ó¤è¤ê¤Ïº¸¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¥ã¥ê¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÃÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤«¤éÊü¤Ã¤¿Âè3ÂÇ¤ò4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤é¤º¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡£ºÇ½ªÅª¤Ë3°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤°ìÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¼èºàÂÐ±þ¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î¾®ÎÓ¹ÀÈþ²ñÄ¹¤Ë°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ²ñÄ¹¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤Ëµã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤¿¡£¸ª¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¸å¤í»Ñ¤«¤é»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÀ¨¤¯²ù¤·¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¡Ê·Ð¸³¡Ë¤ò¼¡¤ÎÂç²ñ¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£º£¤ÏÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¥ß¥¹¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï½Äµ÷Î¥¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æµ÷Î¥¤Ï¤¢¤Þ¤êµá¤á¤º¤ËÀµ³ÎÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë50¡¢52¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¾®¤µ¤¤¡£24Ç¯ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï236¡¦36¥ä¡¼¥É¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï53°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Èô¤Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬À¸Ì¿Àþ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬74¡¦7475¡ó¤Ç3°Ì¡¢Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¤¬1¡¦7214¤Ç2°Ì¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Î¨¤¬75¡¦7333¡ó¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤¤¾®µ»¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÉð´ï¤ËÄÌ»»13¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àº£µ¨¤«¤é¼çÀï¾ì¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÊÌÀ¤³¦¡£Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï245¡¦22¥ä¡¼¥É¤Ç146°Ì¡£1°Ì¤È¤ÏÌó44¥ä¡¼¥É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¸åÊý¤«¤é2ÂÇÌÜ¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£3·î¤Î¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹çÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢ºòÇ¯8·î¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡´íµ¡´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¾¡¤ä¥·¡¼¥É¤ò³Í¤ë¤Ë¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÈôµ÷Î¥¤¬É¬Í×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Æ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö10¥ä¡¼¥É¤¯¤é¤¤¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÇº¤ß¤Ï¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÈÆ±¤¸¤¯º£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿¸åÇÚ¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡¢´ä°æÀéÎç¤¬Í¥¾¡¡£Æ±¤¸2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¤Ï4·î¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÊÀ¾¶¿¡Ë¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤ÏÊç¤ë°ìÊý¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌÂ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î¤Î¥À¥¦Áª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤Æ°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÉã¡¦¾¡¿Ã¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡5ºÐ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤Ã¤¿»þ¤«¤éÉã¤ÈÌ¼¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¾¡¿Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£»³²¼¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¹¥³¥¢¤Ï100Á°¸å¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é»ä¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤«¤éÏÓÁ°¤Ï¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ä¤â¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤³¤È¡¢µ»½ÑÌÌ¤Î¤³¤È¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÉã¤Î²óÅú¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ÊÈôµ÷Î¥¡Ë¤è¤ê¤â¥¹¥³¥¢ºî¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡£
¡¡¾¡¿Ã¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÂÎ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â°ã¤¦¡£º£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¤ÈÈôµ÷Î¥¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ç±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î6ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£556¥ä¡¼¥É¤Èµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°®¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£»³²¼¤Î¿®¾ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¯»³²¼¤ËÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬Ç¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö18ÈÖ¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯»þ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÂ¿¤µ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¡£»³²¼¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊú¤¤¤¿¡£¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Æü¤«¤é358Æü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÀìÌç°Ñ°÷¡Ë