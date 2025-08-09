宇野昌磨初プロデュースのアイスショーが新潟で開催！本田真凜・ステファンランビエールなど豪華キャストと共演♪圧巻のパフォーマンスに会場熱狂
フィギュアスケートの宇野昌磨がプロデュースするアイスショーの新潟公演が2日間行われた。本田真凛やステファン・ランビエールなど豪華キャストも登場し、訪れた人は圧巻のパフォーマンスに魅了されていた。
■「成長見せたい」初プロデュースのアイスショー！
7月12日、新潟市中央区の三菱ガス化学アイスアリーナにできていた長蛇の列。
集まった人たちが楽しみにしていたのは、2024年5月に現役を引退した宇野昌磨が初めてプロデュースするアイスショー『Ice Brave』の新潟公演だ。
3月に「競技から次のステップに向け再始動ということで、昔の自分からここまで成長できたと見せられたら」と話していた宇野。
プロスケーターとしての一歩を踏み出したショーは、宇野の登場で会場のボルテージが一気に上がる。
■豪華キャストと共演
冒頭で宇野は「僕たちが皆さんの声を枯らせられるように頑張っていきますので、よろしくお願い致します」と挨拶。
その言葉通り、本田真凜や本郷理華など信頼する6人のスケーターとともに繰り広げられるショーに会場も大興奮の様子。
選手時代の宇野を指導したステファン・ランビエールとの息の合った演技を見せれば…ショーの後半には、本田真凜とのロマンチックなアイスダンスで観客の心をつかむ。
最後には、ボレロの音楽に乗せて宇野の代名詞でもある世界を魅了してきたステップを披露。
90分間ノンストップのショーは、訪れた多くのファンを虜にしていた。
■「また新潟でアイスショーを」
公演を終えた宇野は「ここに来てくださる皆さんに楽しんでもらう、またここに来たいと思っていただく、それが僕たちの目標なので、またこうやって新潟公演をアイスショーでできたらと思う」と話した。
愛知・福岡・新潟と行われた『IceBrave』は7月13日が千秋楽となったが、宇野さんは第2弾を実施すると発表。
プロスケーター宇野昌磨の今後に注目だ。