アメリカの中学校に入学早々、討論会のメンバーに⁉︎「銃規制」をテーマに7人の子どもたちが出した結論とは。“多様性”を考える1冊【新刊紹介】
母の赴任先のアメリカ・ニューヨーク州郊外の中学校に入学した櫂。
英語にもまだ自信がないのに、討論会の出場メンバーのひとりに、選ばれてしまった。
テーマは銃規制について。
七人の子どもたちは、どんな結論を導くのか。
中央手前が主人公の櫂（かい）。この７人がどんな討論をしていくのか、必読です！
バスの中でもアメリカと日本を比べます。
■花の子どもたち
著：小手鞠 るい
絵：丹下 京子
出版社： フレーベル館
出版社からの内容紹介
日本の小学校で教わった多様性とは、まず日本人というマジョリティが存在していて、それとは異なる人たちを受け入れましょうっていう考え方だった。
でも、ここでは、そうではない。
多様性とは、初めから、ここにあるものなのだ。つまり、異なった人たちを受け入れるのではなくて、初めから異なった人たちがここにいる、というこの現実。
多様性とはつまり、豊かさってことなんじゃないか。
多様性という豊かな渦巻きに、ぼくは巻きこまれていようと思っている。（本文より）
