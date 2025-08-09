この記事の画像を見る

母の赴任先のアメリカ・ニューヨーク州郊外の中学校に入学した櫂。

英語にもまだ自信がないのに、討論会の出場メンバーのひとりに、選ばれてしまった。

テーマは銃規制について。

七人の子どもたちは、どんな結論を導くのか。

▲丹下京子さんが描く討論会メンバーの７人。作中で担任の先生から「セブン・サムライ」と呼ばれます。


　中央手前が主人公の櫂（かい）。この７人がどんな討論をしていくのか、必読です！

▲目次にある挿絵は櫂がスクールバスに乗って家へ帰るところ。


　バスの中でもアメリカと日本を比べます。

▲章の中にも見出しをいくつか入れて、読みやすく工夫しています。


▲歴史的な事件も取り上げ、討論会は佳境を迎えます。


花の子どもたち


■花の子どもたち

著：小手鞠 るい

絵：丹下 京子

出版社： フレーベル館

出版社からの内容紹介

日本の小学校で教わった多様性とは、まず日本人というマジョリティが存在していて、それとは異なる人たちを受け入れましょうっていう考え方だった。

でも、ここでは、そうではない。

多様性とは、初めから、ここにあるものなのだ。つまり、異なった人たちを受け入れるのではなくて、初めから異なった人たちがここにいる、というこの現実。

多様性とはつまり、豊かさってことなんじゃないか。

多様性という豊かな渦巻きに、ぼくは巻きこまれていようと思っている。（本文より）

本記事は「絵本ナビ」から転載しております