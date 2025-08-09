BTS・JIN（ジン）の「Don't Say You Love Me」が、「心をつかむ最高の英語の歌」1位になった。韓国メディアが報じた。グローバルK−POPプラットフォーム「Mubeat（ミュービット）」が最近実施したアンケートで、10万8516票を得て、52・6％の圧倒的な得票率でトップとなった。

韓国メディアのスターニュースは9日「JINは最近、ブラジルのメディアSECが主管するSECアワードで『今年のインターナショナル男性アーティスト賞』を受賞し『ザ・ファクトミュージックアワード』のファン＆スター『TMAベストミュージック−夏』部門決選投票で、もそうそうたるグループを抜いて1位になるなど、グローバルポップアイコンであり最高のソロイーストとして地位を証明した」と報じた。

5月16日に発売した2番目のミニアルバム「Echo（エコ）」のタイトル曲「Don't Say You Love Me」は、Spotifyグローバルチャート(5月25日付)で1位となり、25年発売された曲の中で、アジア歌手が同チャートで1位を占めた最初の歌となった。

また同メディアは「ビジュアルキングで、ライブキングのJINは6月28日から8月10日まで初めての単独ファンコンサートで、最初のソロワールドツアーを開催中だ。公演の度に売り切れ新記録を更新し、ツアーでもソールドアウトキングの存在感を見せている」と評価した。