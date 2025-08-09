T字路でバイクと自転車が衝突！ハンドルに腹部を強打し、肝臓破裂で集中治療室へ。曲がり角では往来を確認することを伝えたい【著者に聞く】
早朝5時。コンビニのバイトに向かっていた桜木きぬ(@kinumanga)さんは、T字路でバイクと衝突した。ぶつかった衝撃でハンドルに腹部を強打し、緊急搬送。内臓破裂してしまう。20年以上経過した今でもトラウマとなっているという実録漫画『内臓破裂メモリー』を紹介するとともに、当時の事故について話を聞いた。
■一瞬の不注意で起きてしまうから、自分の身は自分で。本作は「自転車の事故の怖さを伝えるために制作した」
桜木さんがバイク事故にあったのは、2001年の19歳の時。T字路で新聞配達員のバイクと衝突。その衝撃で体が前側に吹き飛び、ハンドルに腹部を強打した。これは今から20年以上前の出来事だが、「自分の子どもがひとりで自転車に乗って出かけるようになったので、自転車の事故の怖さを伝えるために描きました」と、制作した経緯を話す。
バイクの運転手の方に「救急車を呼んで欲しい」とお願いし、緊急搬送。「あと数センチずれてたら即死だったと医師に言われました。数センチずれたらどこが負傷するのかはわかりませんが、そこそこ強い衝撃を受けたと思います」と、当時を振り返る。
医師の診断は「打撲」だった。早朝5時の事故。一度帰宅してから外来を受診するように言われるが、桜木さんは激痛で起き上がることができない。事故を知った下宿先の大家さんが駆けつけてくれ、外来時間までベッドで待たせてもらえることになった。その後、時間の経過とともにひどい黄疸が出て、検査をすると肝臓破裂と判明。
「結果はどうあれ、あのとき医師の診断を疑うのは難しいことだったので、自分でなんとかするのは難しかったと思います。もし言えることがあったとすれば、『あとから自分で外来に来ることが難しいので、院内で待たせてほしい！』くらいでしょうか。運よく大家さんが来てくれて、本当に素晴らしい判断をしてくれました」桜木さんはそのまま、集中治療室へ。無事に退院できたものの、殴打した腹部は、10年間もアザが残ったという。
「たとえ自分が直進していても、曲がり角では往来を確認することが大切」と、桜木さんは漫画を通して注意喚起を促す。桜木さんはほかにも、ダ・ヴィンチwebで人気の『わたしの選んだ死産の話』が書籍化。「そちらもぜひ読んでいただきたいのと、『性別に振り回されたわたしの話〜1981年生まれのノンバイナリー〜』が完結したので、こちらも合わせて読んでほしいです」と話す。また、Xに投稿されている日常漫画も非常に人気で、kindleでまとめて読むこともできる。
取材協力：桜木きぬ(@kinumanga)
