来週の『あんぱん』“のぶ”今田美桜、“鉄子”戸田恵子から思いもよらない言葉を告げられる
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」が8月11日〜8月15日に放送される。
【写真】来週の『あんぱん』場面カット 漫画家として歩み出した嵩（北村匠海）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第20週「見上げてごらん夜の星を」あらすじ
百貨店を退職した嵩は、独創漫画派という作家集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶは鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げるが、鉄子から思いもよらない言葉を告げられる。
それから7年の月日が流れ、嵩が漫画家として売れる気配は…まだ、ない。ある日、柳井家にいせたくや（大森元貴）が六原永輔（藤堂日向）を連れてやってきて、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術装置を手がけてくれないかと相談される。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
