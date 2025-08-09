山下6位、竹田11位、西郷12位

女子ゴルフの今季メジャー最終戦、AIG全英女子オープンでメジャー初制覇を果たした日本の山下美夢有。女子プロゴルファーの世界ランキング「ロレックス世界女子ゴルフランキング（以下、ロレックス・ランキング）」（8月4日付け）で、彼女が前週の15位から6位へジャンプアップし、大きな注目を集めている。

全英女子オープンで4位タイに食い込んだ竹田麗央は、前週から1つランクアップして11位へ上昇。今年のシェブロン選手権で優勝しメジャー覇者となった西郷真央は、全英女子オープンで11位タイとなったため、ロレックス・ランキングは12位と2つランクダウンしてしまった。

微妙な上下動がある中で、世界のトップ15以内に日本勢が3名も入っていることは、日本のゴルフ界にとっても、世界のゴルフ界にとっても、驚きである。

今季はメジャー5大会でも、レギュラー大会でも、複数の日本人選手がトップ10に食い込んだケースが何度も見られた。

「日本の黄金時代が始まった」

全英女子オープンでも、初日は上位6名がすべて日本勢となり、米メディアは「リーダーボードはジャパニーズの独占状態」と驚き交じりに報じた。

そして、4日間72ホールを終えて、山下が見事にメジャー初勝利を飾り、勝みなみが2位タイ、竹田が4位タイ。最終結果でトップ5に3名も食い込んだ日本勢の健闘に目を丸くした米メディアは、「日本の黄金時代が始まった」というヘッドラインで日本勢の躍進と健闘を紹介していた。

ロレックス・ランキングは、過去2年間に出場した試合の結果をポイント化してランク付けするもの。大会レベルや出場する選手のランキングなど、さまざまな要素によって、付与されるポイントが変動する。

日本の女子選手たちが毎週、毎試合、積み重ねてきた好成績が、その都度、ポイント化されてランキングに反映され、今季のメジャー5大会がすべて終了した今、日本勢3名が世界の上位に食い込んでいる。

この勢いのまま今季の残り試合を戦い、来季も奮闘を続けていけば、各大会のリーダーボードのみならず、ロレックス・ランキングでも、「ジャパニーズの独占状態」になることだろう。

そして、日本勢の中の誰かがランキング1位になることも、いまでは現実的になりつつある。

ネリー・コルダに代わる1位はタイの22歳

そんなふうに日本勢の台頭が目覚ましい昨今だが、全英女子オープン終了後には、ロレックス・ランキングの1位と2位が入れ替わったことが、ビッグニュースとして報じられた。

これまでランキング1位の王座に君臨していたのは、米国出身の27歳、ネリー・コルダだった。コルダは2024年3月25日以来、71週連続で女王の座を維持してきた。

昨季は年間7勝と絶好調で、彼女の王座は揺るぎないものと思われていたが、今季は勝利が1つもない。その一方で予選落ちも1度もなく、メジャー大会の全米女子オープンでは2位タイに食い込む健闘もあった。

しかし、世界ナンバー1であり続けるためには、それでは不足ということなのだろう。起死回生が期待された全英女子オープンで36位タイに甘んじた結果、ついに王座から滑り落ちた。

コルダと入れ替わってロレックス・ランキング1位に浮上したのは、タイ出身の22歳、ジーノ・ティティクルだ。女王の座に就いたのは、今回が2度目だ。

好成績を積み上げることの大切さ

ティティクルのことを簡単に紹介すると、彼女は2017年に14歳でLET（欧州女子ツアー）のレディース・ユーロピアン・タイランド選手権を制したことで、プロ大会勝利の史上最年少記録を打ち立て、世界を驚かせた。2018年にはアジア・パシフィック女子アマチュア選手権で勝利し、世界女子アマチュアランキング1位に上り詰めた。

2020年にプロ転向。欧州女子ツアーのLETを経て、2022年から米LPGAに参戦。3月に初優勝、9月に2勝目を挙げ、瞬く間にロレックス・ランキング1位になった。だが、わずか2週間で王座から陥落した。

2023年の優勝はなかったが、「トップ10マシーン」と呼ばれた。昨年は年間2勝。そして、米LPGAの登録名を本名の「アタヤ」から「ジーノ」に変えた。理由は「ジーノの方がみんなに覚えてもらえると思ったから。ジーノは私のニックネーム。タイでは、みんなニックネームを持っている」のだそうだ。

今年は5月に1勝を挙げ、これまでに通算5勝を誇っているが、メジャー優勝は1度もない。だが、上位入りをたくさん重ねて、「メジャー・タイトル無き、世界ナンバー1」に2度も輝いた彼女の歩みは、すべてのゴルファーに対して、好成績を積み上げることの大切さを呼びかける激励メッセージになる。

宮里藍は4年超をかけて1位に

ところで、日本の女子選手のロレックス・ランキングを振り返ってみると、1位に輝いたことがあるのは、米LPGAで通算9勝を挙げた宮里藍、ただ1人だ。

2009年にエビアン選手権で悲願の初優勝を挙げた宮里は、2010年には次々に勝利を重ね、ショップライトLPGAクラシックを制して通算5勝目を挙げた。そして翌日付けのロレックス・ランキングで、ついに1位になった。

不動裕理は2006年に3位、畑岡奈紗は2019年に3位、笹生優花は2021年に5位まで上昇した。

山下は今年の全英女子オープン優勝によって、ランキング6位に浮上。この位置づけを過去に上回った日本の女子選手は前述の4名のみで、中でも宮里の1位は光り輝いている。

とはいえ、2006年に米LPGAデビューした宮里が、ロレックス・ランキング1位に到達するまでに4年超の歳月を費やしたことを思えば、ルーキーイヤーに早くもランキング6位まで浮上している山下は驚くほどのスピード出世である。やはりルーキーで現在ランク11位の竹田、米LPGA2年目でランク12位の西郷も、然り。

そして、何より注目したいのは、ロレックス・ランキングで上位に付けている日本勢が、「今」という同時期に複数いるという点だ。

「束」になって上位に位置する強み

これまでロレックス・ランキングで上位に食い込んだ日本の女子選手は、それぞれの時代において、文字通り、世界の舞台で孤軍奮闘していた。

宮里はその典型で、日本のファンの視線や期待を一身に受け、常に重圧を感じながら必死に戦っていた。彼女の心身にかかっていた負荷はとんでもなく大きく重く、それを跳ね除けながら結果を出すことは、離れ技に近いものだった。

しかし今は、世界のトップ15以内に山下、竹田、西郷の3名が付け、21位には古江彩佳、29位には岩井明愛、32位には岩井千怜もいる。

日本勢が「束」になって上位にひしめいていることは、お互いの安心感にもなり、期待や重圧が分散されることにもなる。何より、お互いに刺激し合うことにもなり、選手たちにとって、いいことずくめだ。

ファンの側から見ても、「束」になって上位に位置している日本勢の中から、誰かが抜け出すのではないか、誰かが1位に輝く日が来るのではないかという具合に期待を膨らませることができる。

不調や故障、傷病によって1人が少々ランクダウンしても、日本勢全体の勢力は簡単には揺らがない。戦国武将の毛利元就が息子たちに説いた「三本の矢」の逸話のような状況にある。

世界の上位に「束」で浮上している日本勢は、だからこそ「強い」「負けない」。そう思えることは、日本の女子選手たち全員にとって、大きな力になっているのではないだろうか。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

