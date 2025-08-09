【かつや】8日間限定で人気の丼もの＆定食が150円引き。「夏の感謝祭」が太っ腹すぎる...！

とんかつ専門店のかつやは、2025年8月8日から15日までの期間、「夏の感謝祭」を開催しています。

人気メニューを特別価格で

8日間限定で、定番の丼物や定食など人気の4品を150円引きで販売中です。

・カツ丼(竹) 120gロース

通常価格836円のところ、感謝祭価格671円（お弁当は658円）に。

・ロースカツ定食 120gロース/ご飯/とん汁(小)

通常価格869円のところ、感謝祭価格704円（お弁当は691円）に。

・カツカレー(竹) 120gロース

通常価格1056円のところ、感謝祭価格891円（お弁当は874円）に。

・おろしカツ定食 120gロース/ご飯/とん汁(小)

通常価格1023円のところ、感謝祭価格858円（お弁当は842円）に。

なお、定食のとん汁は店内利用のみ。

デリバリーはキャンペーン対象外です。割引券との併用はできないのでご注意を。

また、「かつやアプリ」では、店舗で配布している100円割引券と同様のクーポンを毎月配信中。モバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文では、事前予約・決済の待ち時間短縮のほか、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

（東京バーゲンマニア編集部）