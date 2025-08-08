Photo: haco

車の中でスマホを充電する時に定位置がなく、運転席と助手席の間になんとなく置かれていたり、ドリンクホルダーに置かれていたりしていました。

さすがに少し不便だったので、定位置にもなる充電器を付けることになりました。

エアコン取付タイプのワイヤレス充電器

Photo: haco

選んだのはワイヤレス充電器。今回購入したのは「カシムラ 強力マグネットワイヤレス充電器」のエアコン取付タイプです。

Photo: haco

エアコンの吹き出し口に差し込んでネジを回すと固定される仕組みです。取り付け方はとても簡単ですぐにできました。

Photo: haco

角度保持サポート付きで、これによって運転中の振動で傾いてしまうこともありません。安定感はバッチリ！

ケーブルは邪魔にならないように100均のケーブル留めで固定しました。

安定感があって振動にも強い

Photo: haco

スマホを付けてみると、ピタッと吸い付くようにくっついて、落ちる心配がまったくないくらいの安定感です。

運転中、車が揺れても問題なし。

ただし、マグセーフ対応のスマホカバーが付いていないスマホはすぐに落ちてしまうので、カバーは必要だと思われます。

外す時は少し横にスライドすれば外れます。

Photo: haco

背面はボールジョイントといって、角度が自由に動かせるボール状のパーツで接続されています。

これによって、好きな角度で固定しておくことが可能です。助手席の私が操作したい時にも片手で見やすい角度に変えられてとてもラクなんです。

二つの冷却機能付き

この充電器を選んだ大きな理由は、冷却機能付きであること。

スマホが熱くなってしまうのも夏の困りごとの一つ。充電するついでに冷えるのならちょうどいいと、飛びつきました。

Photo: haco

スマホが直接付くこの丸い部分がペルチェ素子内蔵となっていて、電源を入れることで冷たくなります。

最近ハンディファンなどにもある、あの機能ですね。

Photo: haco

さらに、背面には冷却ファン付き。青く光っている部分でファンが回っています。

この二つの冷却機能により、充電時の熱を冷ましたり逃がしたりしてくれます。

数時間の長距離移動は試していないのですが、1時間くらいの充電や使用だったら熱くならずに済んでいます。

ちなみにこの青い光は赤や黄色、緑、紫、青、虹色など9パターンに光ります。

エアコンの機能もインテリアも邪魔しない

マグネットタイプは比較的コンパクトで邪魔になりません。シンプルな形も車内インテリアに馴染みやすくていいと思います。

エアコンの吹き出し口に取り付けるため風の通りが心配だったのですが、この酷暑の中でもそんなに影響は感じていません。

スマホの定位置をここにしたことでドリンクホルダーが埋まってしまうこともないし、なんとなく置かれて車が揺れるたびにガタガタと動くこともなくなりました。

音楽を流したり地図を確認したりする助手席の私も使いやすくなりました。角度も調整できますしね。運転する家族も車内がスッキリしたと喜んでいます。