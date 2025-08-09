藤あや子、手料理並ぶ“豪華”食卓ショットを披露「凄すぎます！」「カラッときれいに揚がってますね」
歌手の藤あや子（64）が7日、自身のブログを更新。「おうちごはん」と題し、“豪華”な食卓ショットを公開した。
【写真】「凄すぎます！」手料理並ぶ“豪華”食卓ショットを披露した藤あや子
この日の献立は、「ビーフ＆野菜カレー」「ハムエッグ」「串揚げ」「ぬか漬け＆らっきょ」の4品。カレーの米は「三十三雑穀米」にしたそうで、「もちもちで風味もよく カレーとの相性も抜群」と紹介した。
納豆の写真を添え「夫はカレーに納豆をトッピング」と説明するも、「私はまだその域には達しておりません」と夫と“相容れない”状況を明かした。
「米油で揚げた串揚げはカラッとしていくらでもいけます」と、こんがりきつね色に揚がった串カツも披露。「豚ロース れんこん かぼちゃ いか うずら じゃがいも」と豊富なメニューを紹介した。
最後に「あや子メシは最高ーーー ごちそうさまでした」と元気につづっており、自身の料理で“お腹も心も”満たされたようだった。
藤の手料理の数々に、「どれもとっても美味しそう」「カレー作りだけでも大変なのに 凄すぎます！」「体に良いものを意識しているところがあやこさんらしくて素敵です」「自宅揚げとは思えないほどカラッときれいに揚がってますね」「あやこシェフ最高！」「あや子さんのお料理作られる姿 拝見したいなー」などのコメントが寄せられている。
