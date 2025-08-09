◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）戦などが行われるトリプル戦（9月14日 名古屋・IGアリーナ）チケットが8月9日正午よりチケットぴあで一般先着販売される。

観戦チケットの券種はアリーナSRS席（22万円）スタンドRS席（16万5000円）スタンドS席（11万円）指定A席（5万5000円）、同B席（3万3000円）、同C席（1万1000円）など。

同興行ではWBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が同級1位クリスチャン・メディナ・ヒメネス（25＝メキシコ）を迎える3度目の防衛戦と、WBA世界ミニマム級王座決定戦の同級1位・高田勇仁（27＝ライオンズ）―同級2位・松本流星（27＝帝拳）と合わせたトリプル世界戦となる。