「血尿」痛みがあれば膀胱炎・結石のサイン？症状別に医師が解説

血尿には、痛みが生じるときと生じないときがあります。痛くない血尿が出たら「膀胱がん」の可能性とも言われますが、果たして本当なのでしょうか。今回は、血尿には一般的に痛みがあるのかなどについて、「きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院」の北島先生に教えていただきました。

監修医師：

北島 和樹（きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院）

聖マリアンナ医科大学医学部卒業。聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科修了。その後、聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科助教、虎の門病院分院腎センター外科医長、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院主任医長、北里大学医学部泌尿器科学教室診療講師などを務める。2024年、東京都世田谷区に「きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院」を開院。医学博士。日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本臨床腎移植学会専門医、日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会施設基準医。日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会、日本泌尿器腫瘍学会、腎移植・血管外科研究会、腎癌研究会の各会員。

編集部

一般的に、血尿が出るときは痛みがあるのですか？

北島先生

いいえ、必ずしも痛みがあるわけではありません。原因によっては、血尿が出ても痛みがないこともあります。

編集部

痛みを伴う血尿の場合には、どのような疾患が疑われるのですか？

北島先生

例えば、「膀胱炎」や「尿路結石症」が考えられます。膀胱炎は膀胱内で炎症が起こり、膀胱の機能に異常がみられる疾患です。発症原因のほとんどが細菌感染とされており、頻尿や排尿痛、発熱などの症状がみられます。

編集部

尿路結石症についても教えてください。

北島先生

腎臓で尿が作られ、尿道を通って排出されるまでの経路である「尿路」に結石が生じる疾患を尿路結石症と言います。尿の中に含まれるカルシウムやマグネシウム、尿酸などの成分から結石が作られます。突然、背中や脇腹、下腹部にかけて痛みが生じたら尿路結石症が疑われます。また、結石が尿路の粘膜を傷つけることで血尿が出る場合もあります。

編集部

そのほかには、どのような原因が考えられますか？

北島先生

前立腺炎や尿道炎などの尿路感染症が原因となって、痛みが生じているかもしれません。ただし、これらの疾患でも場合によっては血尿が出ないこともあります。そのため、血尿だけで判断するのではなく、ほかの症状も確認しながら受診する必要があるかを考えましょう。

※この記事はMedical DOCにて＜痛みがない”血尿は「がん」のサイン!? なりやすい人の特徴や早期発見のコツも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。