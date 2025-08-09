ホワイト

株式会社ラナップは、重量18gの小型デジタルカメラ「Recollo（レコロ）」を8月9日（土）に発売する。価格は6,980円で、ブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色を展開する。

有効100万画素相当のイメージセンサーを搭載するレンズ一体型カメラ。静止画撮影においては赤、緑、青、セピア、モノクロのカメラエフェクトをそなえるほか、動画撮影は最大1,920×1,080ピクセルに対応する。USB Type-Cコネクタを備え、パソコンやAndroidスマートフォンへデータ転送が可能。

背面には、0.96型のディスプレイを搭載。メモリーカードはmicroSD（最大128GB）に対応する。

電源は内蔵式で、動画撮影なら連続70分間使用できる。

ブラック

ブルー

ピンク

有効画素数：100万画素（CMOSセンサー） 撮影距離：30cm～∞ 絞り：F2.4 シャッタースピード：1/60～1/100 ISO感度 ：100～400（オート） LEDフラッシュ ：あり（1.5mまで有効） 背面モニター：0.96型 メモリーカード：microSDカード（最大128GB ） 静止画サイズ：1,920×1,080 動画サイズ：1,920×1,080/30fps カメラエフェクト：赤／緑／青／セピア／モノクロ 電源：200mA リチウムポリマー 持続時間：動画撮影連続70分 充電時間：約1.5時間 USBコネクタ：Type-C 外形寸法：42.4×28.7×28.5mm 重量：約18g