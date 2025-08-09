東尾理子、12歳・長男の“顔出し”ショット 成長した姿に反響「めっちゃ男前」「両親のいいとこどり！」
俳優・石田純一（71）の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。長男・理汰郎さん（12）の近影を公開した。
【写真】「めっちゃ男前」ファンも成長ぶりに驚いた長男・理太郎さん
東尾は「野球がお休みの日はゴルフ 最近当たらないので、練習へ」と書き出し、理太郎さんがゴルフクラブを手に笑顔を見せるショットを公開。「もう、ドライバーの飛距離、負けたみたい」と息子の成長を実感している様子だった。
この投稿には「理子さんにも似て来ました」「両親のいいとこどり！」「めっちゃ男前」との反響が寄せられている。
東尾は2009年12月に石田と入籍。12年11月に第1子男児、16年3月に第2子女児、18年4月に第3子女児が誕生している。
