今週の【上場来高値銘柄】大成建、フジクラ、ＳＢＧなど205銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株高や決算発表を受けた個別株物色で、前週末比1020円高の4万1820円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は205社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、決算好感しバブル期最高値を36年ぶりに更新した大成建設 <1801> [東証Ｐ]、4～6月期の業績急拡大と受注増加が評価された矢作建設工業 <1870> [東証Ｐ]、工事の進捗順調で4～6月期最終益64％増で着地した日比谷総合設備 <1982> [東証Ｐ]、6月中間期が一転最終増益で着地したクリヤマホールディングス <3355> [東証Ｓ]、データセンター建設ラッシュで光関連製品の成長期待が増幅したフジクラ <5803> [東証Ｐ]、6月中間期の受注高がＦＰＳＯ建造工事などで大幅増となった三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]、第1四半期営業益38％増で通期計画進捗率38％で着地したＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]、ガスタービンなど伸長し4～6月期最終利益10％増で着地した三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]、4～6月期は最終黒字4218億円に転換したソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、住友電気工業 <5802> [東証Ｐ]、ＩＨＩ <7013> [東証Ｐ]など109社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 33銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1828> 田辺工業 [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1952> 新日本空調 [東証Ｐ]
<1959> 九電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 4銘柄
<2216> カンロ [東証Ｓ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2830> アヲハタ [東証Ｓ]
<2924> イフジ産業 [東証Ｓ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3591> ワコールＨＤ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 8銘柄
<4464> ソフト９９ [東証Ｓ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4914> 高砂香 [東証Ｐ]
<4979> ＯＡＴアグリ [東証Ｓ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
<7888> 三光合成 [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5011> ニチレキＧ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 5銘柄
<5262> 日ヒュム [東証Ｐ]
<5273> 三谷セキ [東証Ｓ]
<5285> ヤマックス [東証Ｓ]
<5290> ベルテクス [東証Ｓ]
<5352> 黒崎播磨 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 4銘柄
<5729> 日精鉱 [東証Ｓ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<5930> 文化シヤタ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 15銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6332> 月島ＨＤ [東証Ｐ]
<6333> 帝国電 [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 8銘柄
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6637> 寺崎電気 [東証Ｓ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6744> 能美防災 [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 7銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7014> 名村造 [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7292> 村上開明 [東証Ｓ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 5銘柄
<7832> バンナムＨＤ [東証Ｐ]
<7906> ヨネックス [東証Ｓ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
<7974> 任天堂 [東証Ｐ]
<7994> オカムラ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9068> 丸全運 [東証Ｐ]
<9145> ビイングＨＤ [東証Ｓ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 4銘柄
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9369> キユソ流通 [東証Ｓ]
<9386> 日本コンセプ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 27銘柄
<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]
<3661> エムアップ [東証Ｐ]
<3763> プロシップ [東証Ｐ]
<3798> ＵＬＳグルプ [東証Ｓ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3847> パ・システム [東証Ｓ]
<3916> ＤＩＴ [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4194> ビジョナル [東証Ｐ]
<4258> 網屋 [東証Ｇ]
<4307> 野村総研 [東証Ｐ]
<4373> シンプレクス [東証Ｐ]
<4377> ワンキャリア [東証Ｇ]
<4396> システムサポ [東証Ｐ]
<4491> Ｃマネージ [東証Ｓ]
<4685> 菱友システム [東証Ｓ]
<4776> サイボウズ [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<8056> ビプロジー [東証Ｐ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9434> ＳＢ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9682> ＤＴＳ [東証Ｐ]
<9684> スクエニＨＤ [東証Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
<9766> コナミＧ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 24銘柄
<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]
<2700> 木徳神糧 [東証Ｓ]
<3079> ＤＶｘ [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<3543> コメダ [東証Ｐ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7466> ＳＰＫ [東証Ｐ]
<7505> 扶桑電通 [東証Ｓ]
<7552> ハピネット [東証Ｐ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8052> 椿本興 [東証Ｐ]
<8057> 内田洋 [東証Ｐ]
<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]
<8131> ミツウロコＧ [東証Ｓ]
<8133> エネクス [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 14銘柄
<2726> パルＨＤ [東証Ｐ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3088> マツキヨココ [東証Ｐ]
<3549> クスリアオキ [東証Ｐ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7453> 良品計画 [東証Ｐ]
<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]
<7611> ハイデ日高 [東証Ｐ]
<7649> スギＨＤ [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8227> しまむら [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]
<9936> 王将フード [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 4銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<7157> ライフネット [東証Ｐ]
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 3銘柄
<7187> ジェイリース [東証Ｐ]
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 9銘柄
<3241> ウィル [東証Ｓ]
<3245> ディアライフ [東証Ｐ]
<3300> アンビＤＸ [東証Ｇ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<3496> アズーム [東証Ｐ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8923> トーセイ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 15銘柄
<1717> 明豊ファシリ [東証Ｓ]
<2157> コシダカＨＤ [東証Ｐ]
<4681> リゾートトラ [東証Ｐ]
<4718> 早稲アカ [東証Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]
<6028> テクノプロＨ [東証Ｐ]
<6061> ユニバー園芸 [東証Ｓ]
<6532> ベイカレント [東証Ｐ]
<6542> ＦＣＨＤ [東証Ｓ]
<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]
<7059> コプロＨＤ [東証Ｐ]
<7088> フォーラムＥ [東証Ｐ]
<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]
<9621> 建設技研 [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
