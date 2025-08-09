『ケロロ軍曹』るかっぷに「ケロロ＆タママ」がセットになって登場
メガハウスは、『ケロロ軍曹』より「るかっぷ ケロロ軍曹 ケロロ＆タママ セット【限定座布団付き】」(8,360円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「るかっぷ ケロロ軍曹 ケロロ＆タママ セット【限定座布団付き】」(8,360円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『ケロロ軍曹』よりケロロとタママが登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、一緒に並べると、より世界観が広がる。
【限定ミニ座布団】が付属しているのは、プレミアムバンダイ限定となっている。
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
