満足度200点ーーーッッッ！！【スタバ】今食べたい「新作フード」って？

おしゃれ & おいしいドリンク・スイーツが話題の【スターバックス】から、満足度高めの「新作フード」が登場！ マニア激推しの2商品をセレクトしたので、ぜひ試してみてください。

クオリティ高すぎっ！「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」

1品目は、@ftn_picsレポーターHaruさんが「ハムたっぷりで贅沢ぅー」と大興奮のこちら。公式サイトによると、石窯で焼き上げた香り豊かなカンパーニュに、口あたりなめらかなシュゼットハム・ゴーダチーズをサンドしているそう。レポーターHaruさんも「シンプルな組み合わせですが、想像以上の美味しさ」「これでもかと言わんばかりにハムがサンド」と大満足のご様子。しっかりと包装されているため、テイクアウトして軽めのランチやおやつに食べるのも良さそうです。お値段は、\590（税込）です。

本格的！「メキシカンアボカド サラダラップ」

2品目は、オレンジ色のトルティーヤ生地が食欲をそそる「メキシカンアボカド サラダラップ」。レポーターHaruさんが「カラフルなパケが可愛い」と絶賛する新作フードです。アボカド・チキン・メキシカンサラダ・チリコンカン・レタスと、具材がたっぷりで見た目以上にお腹いっぱいになれそう。メキシカンサラダの中には押し麦やブロッコリーといった、食感のよい食材が入っています。お値段は\520（税込）。ササッと食事を済ませたい時にもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A