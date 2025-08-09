渋谷トレンドリサーチはこのほど、高校生男女(15～18歳)103人を対象に行った「夏に関するトレンド調査」の結果を公開した。



【調査結果】４位には“熱い男”がランクイン

「夏が似合う芸能人は？」と聞いたところ、2位の「橋本環奈」(6.9%)、3位の「出口夏希」(5.9%)との接戦を制した１位は「浜辺美波」(7.9%)となった。主な理由として「顔がスッキリしていて夏らしい」「名前も夏っぽい」などが挙がった。また、「浴衣が似合いそう」「爽やかなイメージだから」などのコメントは、2位の「橋本環奈」や3位の「出口夏希」にも共通して寄せられており、同調査では透明感や清涼感のある印象が“夏が似合う”と感じさせる要因となっているとみている。



「今年の夏休み、一番楽しみにしている予定は？」に関しては、「推し活をする」(12.6%)がトップ。「オタ友と大阪遠征するのが楽しみ」、「受験勉強の合間に家族と推しのDVDを楽しむ」、「一人でライブに行くのが楽しみ」などの声が寄せられた。以下、2位「夏祭りに行く」(11.7%)。3位「花火大会に行く」(10.7%)と続いた。



「今年の夏に一番行きたい旅行先は？」では、「沖縄県」と「東京ディズニーシー」が11.8%でトップタイ。3位に「東京ディズニーランド」(9.8%)、４位は「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(7.8%)となった。



（よろず～ニュース編集部）