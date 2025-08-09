メガハウスは、『鬼滅の刃』より「るかっぷ 鬼滅の刃 猗窩座【限定座布団付き】」(4,730円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

2026年1月発送予定「るかっぷ 鬼滅の刃 猗窩座【限定座布団付き】」(4,730円)

見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『鬼滅の刃』より「猗窩座」が登場。

るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。さらに、発売済みのキャラクターたちと一緒に並べると、より世界観が広がる。

【限定オリジナルミニ座布団】が付属しているのは、プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、アニプレックスオンライン限定となっている。



















(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable