『鬼滅の刃』るかっぷに「猗窩座」が登場！プレバンでは【限定座布団付き】
メガハウスは、『鬼滅の刃』より「るかっぷ 鬼滅の刃 猗窩座【限定座布団付き】」(4,730円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「るかっぷ 鬼滅の刃 猗窩座【限定座布団付き】」(4,730円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『鬼滅の刃』より「猗窩座」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。さらに、発売済みのキャラクターたちと一緒に並べると、より世界観が広がる。
【限定オリジナルミニ座布団】が付属しているのは、プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、アニプレックスオンライン限定となっている。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
2026年1月発送予定「るかっぷ 鬼滅の刃 猗窩座【限定座布団付き】」(4,730円)
見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『鬼滅の刃』より「猗窩座」が登場。
【限定オリジナルミニ座布団】が付属しているのは、プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、アニプレックスオンライン限定となっている。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable