Instagramに投稿されたのは、14歳のおじいちゃんワンコの尊すぎるお姿です。耳が聞こえないと思っていたのに呼びかけに反応し…？涙を誘う光景に「振り向き方が尊い」「全世界が泣く」「ゆっくりのんびり長生きしてね」といった多くのコメントが寄せられました。

【動画：呼びかけに反応がないおじいちゃん犬→耳はほとんど聞こえていないはずが、声をかけると…】

14歳のゴールデンレトリバー「りくくん」

Instagramアカウント「rikumomo_official」の投稿者さんは、大阪にある特別養護老人ホーム『寿里苑』にお勤めの職員さん。こちらの施設では、ゴールデンレトリバーの「りく」くんと「あい」ちゃんがセラピー犬として利用者さんを日々癒しているのだそう。

14歳を迎えたりくくんはほとんどお耳が聞こえません。寂しい気持ちもありますが、人も犬も年を重ねた証です。職員さんは驚かせないよう優しく触れたり、大きなリアクションで気持ちを伝えたりと、りくくんに寄り添って過ごしているのだとか。

耳が聞こえていないと思ったのに…！

この日もいつものように、施設の廊下で寝転び寛いでいるりくくん。その隣にはあいちゃんの姿も。そんな2匹に職員さんが『わんっ』と呼びかけてみると…？

数秒の時が流れたのち同じタイミングで振り向いたといいます。14歳のりくくんにも職員さんの優しい声はしっかりと届いていたのです。振り向いたまま穏やかなお顔で職員さんをずっと見つめていたとか。

その尊すぎる反応には、呼びかけた職員さんも嬉しくて思わず泣いてしまったといいます。これからもその愛らしい姿で、職員さんや利用者さんを癒してくださいね。

この投稿には「ダメだ…泣ける」「ちゃんと聞こえてる」「優しい人たちに囲まれて幸せだね」などの声が寄せられています。りくくんとあいちゃんの存在は、いるだけで周りの人を笑顔にしているのでしょうね。

りくくんのお茶目なイタズラ♡

最近の投稿には、りくくんのお茶目な秘密が明かされています。いつものように施設の中にいると思ったら…こっそり外の菜園へ出向きトマトをパクッ！盗み食いしたのだとか。

数日前にはきゅうりを食べてお咎めを受けていたはずなのに…！慌ててやってきた職員さんを前にしても、ポワンとした穏やかなお顔で出迎えるりくくん。こんなに可愛い姿を見たら叱れなくなってしまいます…。

心を鬼にした職員さんに『トマト食べちゃった罪』で施設内へと連行されたりくくんなのでした♡

りくくんの日常は、Instagramアカウント「rikumomo_official」にて紹介されています。実は親子のりくくんとあいちゃん。微笑ましい姿に癒されてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rikumomo_official」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております