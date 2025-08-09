右肩のインピンジメント症候群で5月13日から負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦が行われる前の本拠ドジャースタジアムで離脱後3度目のライブBP（実戦形式の投球練習）に登板した。視察したデーブ・ロバーツ監督（53）は佐々木の体調に問題なければ次回登板がマイナーでのリハビリ登板となる可能性を示唆した。

ブルペンで22球を投げてからマウンドに上がり、3イニングで計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。佐々木の背後で投手コーチ2人、遊撃の位置でゴームズGMとフリードマン編成本部長、三塁側ではロバーツ監督が投球を見守った。

投球後、取材に応じたロバーツ監督は「球速については特に聞かなかったが、今日は彼にとって良いシミュレーションゲームだった。3イニングを投げ切る中で、テンポ良く3回マウンドに上がって降りることができた。速球は問題なく、スプリットも時折とても良かった。必要なことはやり遂げられた。もし今日の登板後も問題がなければ、この後リハビリ登板に進む可能性がある。今日の時点で私たちがやりたかったことは達成できた」と満足げに振り返った。

ライブBPをもう一度行う可能性があるかと問われると「繰り返す理由があるとすれば、投球数をこちらでコントロールできるからだ。例えばリハビリ登板だと規定の中で進める必要があるが、シミュレーション登板なら45〜50球に到達させることができる。そこはトレーナー部門や（ピッチングコーチの）マーク（プライアー）と相談して判断する」と語った。

佐々木は、既にライブBPに2度登板。5日に約3カ月ぶりに取材に応じた際は「投げていても不安はない。2回目のキャッチボールを再開する時にトレーニングや治療をしながら、何で痛みが起きているのかを見つけることができた。痛みが出る投げ方に動きがなっていた」と話していた。

ロバーツ監督は、佐々木が2日（同3日）にキャンプ地のアリゾナで行った2度目のライブBPでは90マイル中盤（約153キロ前後）を出しており、3度目のライブBPが順調なら傘下マイナーでのリハビリ登板に移行すると明かしていた。メジャー復帰は今月下旬の見込み。